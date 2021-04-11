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воскресенье, 11 апреля 2021 21:02

Спрос на "корейские жести" растет - как правильно купить авто

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Спрос на &quot;корейские жести&quot; растет - как правильно купить авто
Из Кореи можно заказать дешевое подержанный авто. Фото: pexels.com

В Украине вырос спрос на подержанные авто из Южной Кореи. Люди заказывают автомобили через сайт.

Владелец компании по продаже корейских авто Роман Коновалов рассказал, что перед приобретением нужно запросить историю автомобиля. Такую проверку проводит независимый эксперт в Корее, сообщает ТСН.

"Чаще всего он проверяет цвет автомобиля, работу двигателя и работу "коробки". Но, к сожалению, каких-то глобальных проверок он сделать не сможет", - говорит Коновалов.

Пробег авто не записывают. Но можно узнать, сколько было владельцев, тонула ли машина, похищали ли ее. Использовали ли авто, как такси, или же находилось в частных руках.

Киевлянин Игорь рассказал журналистам, как покупал такое авто. Исследование показало, что автомобиль работал в такси. Но имел подозрительно малый пробег. В ДТП не попадал. Мужчина решился отдать корейскому продавцу седана 2012 года с кожаным салоном $3,5 тыс.

Ждать авто из Кореи нужно 1,5-3,5 месяца. Авто на газу. Все корейские автомобили с внутреннего рынка имеют газовый двигатель, а не бензиновый.

"Хорошая экономия. У меня расход топлива 11-12 литров. За первое ТО я заплатил 3 тысячи гривен. Мне заменили масла, газовые фильтры и затем делал ходовую. В целом, где-то в 10 тысяч гривен обошлось", - говорит Игорь.

Если бы он покупал такое авто в Украине, заплатил бы на $ 3 тыс. больше. Так авто с доставкой стоило ему $8,5 тыс.

"Корея дает возможность человеку получить классный седан за 7-8 тысяч долларов", - подтвердил Коновалов.

Авто из Южной Кореи транспортируют в Украину морем. Они попадают на таможенный терминал у Черноморска Одесской области. Есть 2 способа доставить авто. Если оно заезжает своим ходом на палубу, то доставка стоит дешевле на $500. Доставка в специальных контейнерах дороже, но надежнее.

"В контейнерной перевозке плюс в том, что можно увидеть, где именно ваша машина плывет. Ведь бывают перегрузки, судно не идет напрямую из Кореи в Украину. Но от краж контейнеры не защищают. Воруют везде! Чаще всего забирают чехол на газовый баллон. Также принимают запаску, инструменты, которые идут с ней, домкрат, огнетушитель, компрессор. Навигатор тоже может не доехать, так же смартзеркала. И что-то кому-то доказать невозможно. Это нюанс поставки автомобиля", - говорит Коновалов.

Владимир Осин рассказал, как покупает использованные авто на корейских аукционах.

"Я начинал с двух машин. Привез на свой страх риск. Морально попрощался с деньгами. Но машины приехали. Я их растаможил и одну даже продал с огромной маржой. Сегодня Корея - очень прибыльный бизнес, не буду скрывать. Рынок растет. Те компании, которые ранее занимались Америкой, сейчас смотрят на Корею", - рассказывает он.

Авто из Кореи обычно не битые. Имеют заводские подушки безопасности, с заводской геометрией кузова, без нарушения силовой структуры.

"То есть вы не тратите время на восстановление. Сели в машину - и уехали", - заключает он.

Владелец СТО Виталий говорит, что с машинами из Кореи не всегда все идеально.

"Это "кот в мешке". Как-то приехала к нам машина из Кореи за диагностикой. Там кузов попадал в ДТП, замена крыла, подкрылок поврежден, покупатель об этом не знал. Ему сказали, что это полностью целый автомобиль, и что он не был в ДТП", - говорит журналистам. Добавляет, что обслуживание корейского мотора будет стоить $100. Обслуживание украинской системы стоит 500 грн.

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На авто может быть указан ложный пробег. Скручивать пробег в Южной Корее - уголовное преступление. Поэтому там могут просто заменить всю панель вместе с приборами. Есть корейские сайты, на которых по винкоду можно узнать настоящий пробег. Об этом стоит спросить у компании, которая помогает с покупкой.

Оформление покупки в Южной Корее стоит $100. Авто нужно будет доставить в порт и погрузить на корабль. Это стоит еще $200. За транспортировку в украинский порт нужно заплатить минимум $1 тыс. Разгрузка и услуги брокера стоят $700. Растаможка стоит около $2 тыс. Сертификация - минимум, $150. Поставить на учет в Украине - $100. За услуги посредников нужно будет заплатить минимум $500.

"Вы должны видеть, что все платежи компании открыты. Автомобиль должен быть оформлен на ваши паспортные данные. Обязательно фиксируйте все суммы и все договоренности в письменном виде. И важно заключить договор не просто на доставку автомобиля, а на доставку конкретного автомобиля", - советует Коновалов.

За последние четыре года каждая популярная применяемая модель стала дешевле на украинском рынке на 10-28%, заметили специалисты сайта по продаже автомобилей RST.UA. Одним из главных причин такого изменения является наплыв евроблях и битых машин из США по самым низким ценам на американских аукционах.

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