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суббота, 20 февраля 2021 15:03

Создали бронированный суперкар, который защитит даже от бомбы: фото

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  Hовинка может ехать со скоростью 80 км/ч со спущенными колесами. Фото: Topgir
Hовинка может ехать со скоростью 80 км/ч со спущенными колесами. Фото: Topgir

Американская компания AddArmor создала пикап, который защитит водителя от AK-47 и взрывов самодельных бомб.

Пикап Hennessey VelociRaptor создали на базе Ford F-150 Raptor. Об этом сообщает Topgir.

В качестве защиты разработчики использовали материал Dyneema, который якобы в полтора десятка раз прочнее стали.

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Hennessey VelociRaptor имеет дверные ручки бьют током, звуковую систему контратаки, ультрапрочные бампера, несколько аккумуляторов, систему внутренней связи, сирену и даже систему обнаружения заложенной бомбы в автомобиле.

 

Hовинка имеет 600 лошадиных сил мощности, благодаря которым разгоняется до 100 км/ч всего за четыре секунды и может ехать со скоростью 80 км/ч со спущенными колесами.

Американский стартап Alpha Motor Corporation представил электрический внедорожник Jax в стиле ретро. Он будет 2 варианта: с 1 двигателем и передним приводом или с 2 двигателями и полным приводом.

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Дата
20
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