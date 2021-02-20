Создали бронированный суперкар, который защитит даже от бомбы: фото

Американская компания AddArmor создала пикап, который защитит водителя от AK-47 и взрывов самодельных бомб.
Пикап Hennessey VelociRaptor создали на базе Ford F-150 Raptor. Об этом сообщает Topgir.
В качестве защиты разработчики использовали материал Dyneema, который якобы в полтора десятка раз прочнее стали.
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Hennessey VelociRaptor имеет дверные ручки бьют током, звуковую систему контратаки, ультрапрочные бампера, несколько аккумуляторов, систему внутренней связи, сирену и даже систему обнаружения заложенной бомбы в автомобиле.
Hовинка имеет 600 лошадиных сил мощности, благодаря которым разгоняется до 100 км/ч всего за четыре секунды и может ехать со скоростью 80 км/ч со спущенными колесами.
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