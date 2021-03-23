Смастерили гибрид авто из "Запорожца"

Смастерили гибрид авто с "Запорожца" фото: "Джедаї"

Антон Казаринов из Харькова вместе с другом смастерил внедорожник на основе "Запорожца". Он не быстрый и не комфортный, но многие автомобилисты уважают его за хорошую проходимость.

Смастерили внедорожник за 2 месяца. Часть деталей в переработанной машине - от Газели, "девятки" и УАЗа, информирует "Джедаи".

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Антон Казаринов объясняет, что сначала у него был УАЗ. На нем он постоянно гонял по бездорожью, но машина плохо выглядела. Сначала он хотел заменить кузов, однако процесс переработки захватил его полностью.

Авто оснащено двигателем 2,5 л. Он поместился только спереди, потому что сзади отсек малый.

Интерьер почти не получил визуальных изменений. Изменились лишь технические характеристики.

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