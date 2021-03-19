Skoda представила самый дешевый кроссовер

Фото: skoda-storyboard.com

Компания Skoda представила новый кроссовер Kushaq 2022 года. Авто создали на платформе MQB A0 In.

Новая модель имеет вид крепкого внедорожника. Переднюю оптику авто разделили на 2 уровня, информирует пресс-служба компании производителя.

Новый Kushaq оснастили 17-дюймовыми легкосплавными дисками с двухцветным дизайном. Skoda также будет продавать кроссовер с зарезервированной для модели краской Tornado Red вместе с уже доступными оттенками Carbon Steel, Reflex Silver и Candy White.

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Передняя панель авто совмещает в обработке материалы различной фактуры и цветов. В топовых исполнениях покупатели получат кожаные кресла. Также доступны беспроводная зарядка для смартфона, 10-дюймовый монитор мультимедиа, сенсорный блок управления климатом, который охлаждается.

Под капотом находится трехцилиндровый однолитровый бензиновый двигатель мощностью 115 л. с. - 175 Нм. Более мощный четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л. с. - 250 Нм - поставляют с шестиступенчатой ​​механической или семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Новинка будет стоить от $13,7 тыс. до $23,3 тыс., примерно от 380 224 грн до 646 660 грн.

Первым рынком реализации Skoda Kushaq станет Индия. Официально прайсы еще не объявляли.

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