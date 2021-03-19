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пятница, 19 марта 2021 10:12

Skoda представила самый дешевый кроссовер
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Skoda представила самый дешевый кроссовер
Фото: skoda-storyboard.com
Skoda представила самый дешевый кроссовер
Skoda представила самый дешевый кроссовер
Skoda представила самый дешевый кроссовер
Skoda представила самый дешевый кроссовер

Компания Skoda представила новый кроссовер Kushaq 2022 года. Авто создали на платформе MQB A0 In.

Новая модель имеет вид крепкого внедорожника. Переднюю оптику авто разделили на 2 уровня, информирует пресс-служба компании производителя.

Новый Kushaq оснастили 17-дюймовыми легкосплавными дисками с двухцветным дизайном. Skoda также будет продавать кроссовер с зарезервированной для модели краской Tornado Red вместе с уже доступными оттенками Carbon Steel, Reflex Silver и Candy White.

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Передняя панель авто совмещает в обработке материалы различной фактуры и цветов. В топовых исполнениях покупатели получат кожаные кресла. Также доступны беспроводная зарядка для смартфона, 10-дюймовый монитор мультимедиа, сенсорный блок управления климатом, который охлаждается.

Под капотом находится трехцилиндровый однолитровый бензиновый двигатель мощностью 115 л. с. - 175 Нм. Более мощный четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель мощностью 150 л. с. - 250 Нм - поставляют с шестиступенчатой ​​механической или семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Новинка будет стоить от $13,7 тыс. до $23,3 тыс., примерно от 380 224 грн до 646 660 грн.

Первым рынком реализации Skoda Kushaq станет Индия. Официально прайсы еще не объявляли.

Компания BMW показала новый спортивный седан на электротяге BMW i4. Презентация состоялась в рамках ежегодной итоговой конференции концерна.

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