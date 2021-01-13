Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga

Фото: Владимир Мукан

Осенью в Украине начали продавать Ford Kuga нового поколения. Машина имеет совершенно другой дизайн кузова и техническое оснащение. Стоит от 855 тыс. грн.

Чтобы подробно познакомиться с новинкой, берем ее на тест-драйв.

Особенности комплектаций

Ford Kuga предлагают в трех комплектациях - Titanium, Lux и версию ST-Line. Можно купить с одним из трех вариантов двигателя - 1,5-литровым бензиновым, 1,5-литровым дизелем или с дизелем объемом на 2 литра.

Полный привод может быть только в комплекте с мощным дизельным силовым агрегатом.

Касательно коробок передач, то устанавливают 6-ступенчатую "механику" в паре с бензиновым двигателем или 8-ступенчатый "автомат" в комплекте с дизелями.

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Нам на тест-драйв попалася самая дорогая версия ST-Line с 2-литровым двигателем, 8-ступенчатым автоматической коробкой передач, полным приводом, спортивной подвеской, пакетом оригинального внешнего и внутреннего исполнения. Такая стоит 1 млн 257 758 грн. В ней установлено все, что может быть в этой модели для нашего рынка.

Первое впечатление

Новый кроссовер красного цвета ждет в с. Капитановка Киевской области возле зеркального многоэтажного здания центрального офиса компании "Виннер Автомотив", которая продает и обслуживает машины разных брендов, в том числе и Ford.

Kuga совсем не напоминает предыдущую генерацию модели. Визуально кажется меньше, хотя по габаритам больше - на 2 сантиметров в базе и на 9 сантиметров в длину. Дизайн кроссовера создан в стиле хэтчбеков автопроизводителя. И построен он на другой платформе - той, что и новый Focus.

Автор: Владимир Мукан Силуэт нового Ford Kuga выглядит динамично и имеет модную форму спадающей крыши. Дизайн модели кардинально отличается от вида предыдущего поколения

На смену резким угловатым выштамповкам кузова пришли плавные изгибы и линии. Окна пропорционально стали больше. Посадка кажется ниже, хотя клиренс не изменился.

Открываю водительскую дверцу - і на краю появляется пластиковый черный отбойник. Он защищает от повреждений как припаркованные рядом авто, так и двери "Куги". Работает все механически.

Лицевая часть машины стала спортивнее, перекликается с другими новыми моделями автопроизводителя. Фары и противотуманки машины - светодиодные. Могут автоматически включаться, выключаться, переходить из ближнего на дальний свет и наоборот. Если крайний блок линз со светодиодом светит прямо, то свет с линзы, близкой к решетке радиатора, движется синхронно с поворотом передних колес.

Передняя камера, встроенная под эмблемой, снимает все, что происходит с авто, передает на электронный блок управления. Он - на фары и настройки света меняются.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

Лобовое стекло - акустическое. Спроектировано так, чтобы правильно отражать звук мультимедийной системы машины. Кроме этого, имеет встроенный электроподогрев по всей площади. Боковые окна сделаны из двойного стекла - также для лучшей шумоизоляции в салоне.

Открываю водительскую дверцу - і на краю появляется пластиковый черный отбойник. Он защищает от повреждений как припаркованные рядом авто, так и двери "Куги". Работает все механически. Такой буфер есть на каждой из дверей.

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Заливная горловина бака для горючего не имеет крышки. Там встроенный клапан. Достаточно вставить пистолет заправочной колонки - и он сработает.

Корма машины выглядит выразительно. Бросается в глаза новая стилистика надписи модели. Теперь название размещено по центру дверцы багажника. Бампер существенно выпирает назад. Таким его сделали из соображений безопасности - чтобы при ударе сзади не произошло серьезной деформации всего кузова.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

Корпус фонарей рельефный, созданный с помощью 3Д-дизайна. Решение уменьшает расходы света при сильном загрязнении светотехники. Центральная часть фонаря - светодиодная. Остальные "огни" - на галогенных лампочках.

Между фонарями традиционно размещена камера заднего обзора. Как и передняя, ​​она имеет встроенный омыватель. Это полезная опция при поездках в непогоду, ведь камеры быстро загрязняются.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

Версия ST-Line, как у нас на тесте, имеет черную, а не хромированную решетку радиатора, черные рейлинги и черное обрамление боковых окон. Кроме этого, установлены нижние спойлеры и накладки по периметру кузова в цвет машины. Выглядит красиво. Но черный неокрашенный пластик над арками колес и на порогах практичнее. На нем не заметны мелкие царапины.

Колеса машины легкосплавные 18-дюймовые с 60-м профилем. Клиренс, как и у предыдущего поколения Kuga, составляет 16 сантиметров. Для города этого достаточно. Для бездорожья хотелось бы больше.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

А также - чтобы передний бампер имел меньший свес, а защита двигателя была изготовлена из металла.

Осматриваю багажник

Багажник можно открыть тремя способами - двойным нажатием кнопки брелка, кнопкой на дверце багажника и ножным датчиком под бампером.

Загрузочная высота багажного отсека низкая - примерно такая, как в семейных универсалов. Это удобно, когда нужно положить что-то тяжелое. Не нужно вещи забрасывать очень высоко.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

Дверца багажника поднимается настолько высоко. К сожалению, это редкость для кроссоверов этого класса. Удобно, что на внутренней части дверцы есть отдельный фонарь. В большинстве подобных моделей его не хватает, как и света в багажнике.

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Интересное решение со шторкой. Во время поднятия двери она переходит в верхнее положение и не мешает. Подобным способом шторка работает в некоторых японских кроссоверах.

Сам же багажный отсек имеет объем 556 литров. Это на 67 литров больше чем у предыдущего поколения. Он хорошо распланирован. Установлена ​​розетка на 12 вольт, прочные крюки для крепления груза, есть место для мелочей. Под фальшполом традиционно расположена докатка и домкрат.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

Размер багажного отсека можно сравнить с популярным японским кроссовером Nissan X-Trail. У него отсек по объему примерно такой же - 565 л. В Mazda CX5 он меньше - 477 литров. В французского кроссовера Citroen C5 Aircross примерно такой же - 550.

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Увеличить багажное отделение до полутора тысяч литров просто - достаточно потянуть за рычаги, расположенные в боковинах багажника. Хотелось бы, чтобы их делали из пластика прочнее. Мне было страшно их сломать во время пользования. Но выдержали.

Открываю капот

Двойным движением рычага под торпедой открываю капот. Интересно, что он не имеет привычного стопора, как в большинстве автомобилей. Нет здесь и амортизатора. Хотя бы он не помешал, особенно для кроссовера этого класса.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

"Сердце" машины - двухлитровый турбодизель на 190 лошадиных сил. Он отвечает экологическим требованиям "Евро 6". Поэтому, кроме горючего, время от времени его еще заправляют мочевиной. Техническое обслуживание следует проводить каждые 20 тыс. км или раз в год.

Второй ряд сидений

Открываю заднюю дверь и оцениваю места на втором ряду сидений. Пространства там больше чем достаточно для людей ростом более 190 сантиметров - ноги не упираются в спинку переднего сиденья, настроенного под меня, голова не достает до потолка. Поместится трое взрослых.

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Стало просторнее и комфортнее, чем в предыдущей генерации модели. Если сравнить с другими моделями разных производителей, то здесь больше места, чем в корейском Hyundai Tucson и в японской Mazda CX5. Заднее сиденье имеет подогрев, его спинку можно регулировать по наклону. Можно подсовывать вперед сами кресла. Установили здесь дефлекторы воздуха, разъемы для зарядки телефона.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

Карты дверей такие, как и спереди, но сделаны из твердого пластика. Так же делали и в предыдущий генерации "Куги". Подлокотника по центру нет. Однако он тут и не особо нужен.

За рулем

Занимаю водительское место и закрываю дверь. Звук дороги сразу исчезает. Чувствуется лучше шумоизоляция, чем в предыдущий генерации модели. Для водителя здесь стало больше места в ширине - дает о себе знать шире на 2 см кузов и тонкие двери. Торпеда меньше выдвинута на меня. Пластик везде мягкий. В районе "бороды" торпеды установлены кожаные подушки для ног пассажира и водителя. Такое обычно устанавливают в японских премиальных автомобилях.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

Сиденья обшиты тканью. Водительское кресло комфортно. Его традиционно можно регулировать вперед-назад, по высоте, наклону спинки, поясничного поддержкой.

Наклон спинки осуществляется такой ручкой-шайбой. Крутить ее мне трудно, и рука в куртке едва пролезает в промежуток спинки и стойки кузова. Было бы лучше, если бы сиденья имели електрическую регулировку. Такие сиденья в этой модели будут, но позже - заверили представители "Виннер".

Руль имеет более 25 кнопок. Все расположенные в удобных местах. Есть лепестки для переключения передач. Обод рулевого колеса слегка срезан, чтобы удобно было выходить из авто.

Автор: Владимир Мукан Ford Kuga

Вместо привычного рычага переключения передач установлен круглый селектор. Такой производитель уже устанавливает в свои новейшие хэтчбеки. Пользоваться им удобно. Он автоматически переходит в "паркинг" после выключения двигателя, так же включает этот режим. Когда водитель останавливается на "драйве" и открывает дверь.

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Панель приборов - это полностью жидкокристаллический экран. Он имеет разнообразные заставки. А цвет его фона меняется в зависимости от выбранного стиля - в режиме "спорт" он один, в "эко" - другой и так далее.

Эргономика показателей здесь хорошая. Есть и проекционный дисплей. Он цветной, отражает скорость, предупреждения, навигационные данные. Его, кстати, можно регулировать по высоте.

Приятно, что управление климатической системой вынесено на кнопки. Так же главные настройки мультимедийки тоже кнопочные. Это удобнее, чем выбирать такие настройки через сенсорный монитор.

Кроссовер самостоятельно крутит руль - слегка подруливает, чтобы ехать в центре полосы

Система SYNC 3 дает качественный объемный звук, имеет голосовое управление. Жаль, что нет украинского языка. В общем работает быстро и интуитивно.

Приятно, что есть два типа разъемов для зарядки смартфонов - обычный и Type-C. Кроме этого традиционно установлена ​​розетка на 12 вольт.

Уже в начальной комплектации "Титаниум" авто оснащено круиз-контролем, бесключевым запуском двигателя, системой предотвращения выезда на встречную полосу, подогревом руля, климат-контролем, функцией "старт-стоп", что автоматически глушит двигатель во время коротких остановок.

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Также во всех версиях авто комплектуют системой предотвращения опрокидывания, системой трогания на подъем, електроникой, что избегает раскачиванию прицепа, ассистентом трогания на подъем. В комплектации тестового авто, кроме этого, еще установлено адаптивный круиз с системой выравнивания авто в полосе движения, контроля мертвых зон видимости, распознавания дорожных знаков, система автоматической парковки.

Поехали!

Зажимаю педаль тормоза, жму кнопку запуска двигателя - и машина заводится. Двигателя почти не слышно. Разгоняется кроссовер живо. Нет никаких провалов при наборе скорости. Чувствуется избыток мощности. При этом классический автомат удачно и незаметно переключает передачи. В общем менее 9 секунд нужно "Форду" для разгона до 100 км/ч. Это хороший показатель для кроссовера такого класса.

Педаль газа не чувствительна, а тормоза наоборот, поэтому в городе достаточно лишь прикасаться к тормозу - и машина замедляется. Рулевое управление хорошо настроено, дает обратную связь водителю. Подвеска упругая - с одной стороны, дает почувствовать некоторые неровности дороги, с другой - обеспечивает хорошую управляемость на скорости. Автомобиль меньше раскачивается на неровностях и лучше управляется на скорости, чем кроссовер Citroen C5 Aircross, хотя в городе он жестче. По четкостью управления он подобен Mazda CX5.

На ул. Саксаганского в Киеве в центральной полосе отпускаю руль - кроссовер самостоятельно подруливает. Он автоматически занимает центральную часть полосы. Именно центральную - так настроена его электроника. Некоторые из автомобилей этого класса или подобного выдают только сигнал, информирующий о выезде из своей полосы. Зеркала отражают помехи в мертвой зоне видимости. После включения системы адаптивного круиз-контроля машина сама мониторит ситуацию на дороге. В зависимости от этого разгоняется или замедляется.

Потребляет машина в городе в среднем 7 литров горючего, за городом до 5 литров горючего. Это при минимальных пробках и разгонах не более 120 км/ч.

В настоящее время сильного гололеда выпадает возможность двигаться с горы под наклоном более 40 градусов. Лед не посыпан ни солью, ни песком. В режиме для такой погоды и с помощью электронных помощников автомобиль даже нигде не занесло. Он уверенно двигался с горы, будто врезался в ледяную поверхность.

На трассе новинка хорошо держит дорогу благодаря подвеске. Ее почти не кренит в поворотах. Хорошо освещают дорогу светодиодные фары. Во время поворота руля они захватывают немного больший угол, чем тот, на который я возвращаю рулевое колесо. За счет этого можно вовремя выявить опасность или препятствие.

Kuga - современный и экономичный автомобиль с хорошей управляемостью и практичным салоном. Он сохранил "фордовский" традиционный характер и получил немало интересных технологических решений. Кроссовер подойдет как для ежедневных поездок на работу, так и для дальних путешествий.