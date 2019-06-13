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пятница, 14 июня 2019 07:35

Роберто Карлос привез футбольный кубок УЕФА на гоночном Nissan LEAF

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Роберто Карлос привез футбольный кубок УЕФА на гоночном Nissan LEAF
LEAF NISMO RC 2.0 - это гоночная машина с двумя электродвигателями и полным приводом. Фото: из открытых источников

Nissan передал в официальный парк финала Лиги чемпионов УЕФА около 360 электромобилей. Это модели LEAF и микроавтобус e-NV200. Среди экотехники был и гоночный электрический Nissan LEAF NISMO RC 2.0 Машины использовали для перевозок гостей чемпионата по футболу в Мадриде.

На LEAF NISMO бразильский футболист Роберто Карлос доставил на стадион Estadio Metropolitano кубок Лиги чемпионов УЕФА.

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LEAF NISMO RC 2.0 - это гоночная машина с двумя электродвигателями и полным приводом. Он демонстрирует новейшие достижения технологий Nissan Intelligent Mobility в области динамики. Для финального матча автомобиль оборудовали специальным аэродинамическим кейсом для перевозки кубка Лиги чемпионов УЕФА.

В LEAF NISMO RC 2.0 мощность и крутящий момент в два раза выше, чем у предыдущих моделей. Его передовая аккумуляторная батарея и компоненты силовой установки позаимствованы у электромобиля Nissan LEAF.

Nissan уже 5-й сезон является официальный автомобильный спонсор крупнейшего в мире ежегодного спортивного мероприятия.

Для поддержания городской инфраструктуры компания Nissan установила в Мадриде 36 зарядных станций в финал футбольного турнира.

Автор: Богдан Пихачек
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