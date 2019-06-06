Более 360 электромобилей Nissan предоставил для Лиги чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 28317
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 351
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 288
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1782
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2844
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5283
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3537
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2196
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7659
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
10
10
10
7
5
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Новые BMW превращают в ремейки старых машин
Показали концепт 5-местного летающего такси
Показали концепт 5-местного летающего такси
Видео
Все видео
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Трампа возят в пуленепробиваемом "Звере"
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Американцы создали "лейкопластер" для дорог
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Как Tesla прорывалась в лидеры на авторынке
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 1809
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 315
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 486
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 999
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 63
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
четверг, 06 июня 2019 19:17

Более 360 электромобилей Nissan предоставил для Лиги чемпионов

  Комментировать
Более 360 электромобилей Nissan предоставил для Лиги чемпионов
Nissan передал в официальный парк финала Лиги чемпионов УЕФА 363 электромобили. Фото: nissan-global.com

Nissan передал в официальный парк финала Лиги чемпионов УЕФА 363 электромобилей. Это модели LEAF и микроавтобус e-NV200. Их использовали для перевозок гостей чемпионата по футболу в Мадриде. Это самый большой официальный электромобильный парк за время проведения финала чемпионата. Общий суммарный пробег - ориентировочно 200 тыс. км, посчитали в компании.

Nissan уже 5-й сезон является официальным автомобильным спонсором крупнейшего в мире ежегодного спортивного мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку

"Финал Лиги чемпионов и электромобили Nissan прекрасно сочетаются друг с другом, поскольку вызывают восхищение и лидируют каждый в своей области. Мы с удовольствием предложили посетителям этого мероприятия самим проверить, что такое транспорт с нулевыми выбросами прямо на улицах Мадрида. Города, который уже находится на "передовой электромобильной революции", - сказал Гарет Дансмор, директор по маркетинговым коммуникациям Nissan Europe.

Для поддержания городской инфраструктуры компания Nissan установила в Мадриде 36 зарядных станций к финалу футбольного турнира.

Электромобиль Nissan LEAF собирают на заводе компании Nissan в городе Сандерленд (Великобритания). LEAF является мировым бестселлером среди электромобилей. По всему миру продано уже более 410 000 экземпляров. В Европе только за 2018 реализовано 41 589 электромобилей.

Автор: Богдан Пихачек
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более 360 электромобилей Nissan предоставил для Лиги чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции через голую женщину

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 35480
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 29799
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 28317
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 27685
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 21645
Авто
На "АвтоКрАЗе" продолжается сборка КДМ для ГАК "Автодор Украины"
На "АвтоКрАЗе" продолжается сборка КДМ для ГАК "Автодор Украины" Просмотров: 216
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
10
 Просмотров: 3222
Как проверить автомобиль на еврономерах
Как проверить автомобиль на еврономерах Просмотров: 90
В Украине значительно выросли продажи авто
В Украине значительно выросли продажи авто Просмотров: 225
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
10
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
9
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
5
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
Голосов: 12028
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua