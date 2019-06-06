Более 360 электромобилей Nissan предоставил для Лиги чемпионов

Nissan передал в официальный парк финала Лиги чемпионов УЕФА 363 электромобили. Фото: nissan-global.com

Nissan передал в официальный парк финала Лиги чемпионов УЕФА 363 электромобилей. Это модели LEAF и микроавтобус e-NV200. Их использовали для перевозок гостей чемпионата по футболу в Мадриде. Это самый большой официальный электромобильный парк за время проведения финала чемпионата. Общий суммарный пробег - ориентировочно 200 тыс. км, посчитали в компании.

Nissan уже 5-й сезон является официальным автомобильным спонсором крупнейшего в мире ежегодного спортивного мероприятия.

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"Финал Лиги чемпионов и электромобили Nissan прекрасно сочетаются друг с другом, поскольку вызывают восхищение и лидируют каждый в своей области. Мы с удовольствием предложили посетителям этого мероприятия самим проверить, что такое транспорт с нулевыми выбросами прямо на улицах Мадрида. Города, который уже находится на "передовой электромобильной революции", - сказал Гарет Дансмор, директор по маркетинговым коммуникациям Nissan Europe.

Для поддержания городской инфраструктуры компания Nissan установила в Мадриде 36 зарядных станций к финалу футбольного турнира.

Электромобиль Nissan LEAF собирают на заводе компании Nissan в городе Сандерленд (Великобритания). LEAF является мировым бестселлером среди электромобилей. По всему миру продано уже более 410 000 экземпляров. В Европе только за 2018 реализовано 41 589 электромобилей.