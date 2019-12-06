Renault лидирует на украинском рынке автомобилей

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 171
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4149
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7191
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19656
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6417
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3151
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
3
7
3
15
3
BMW показал гибридный спорткар
BMW показал гибридный спорткар
Bentley выпустит 15 уникальных гиперкаров
Bentley выпустит 15 уникальных гиперкаров
Нацполиция получила новые машины от США
Нацполиция получила новые машины от США
Jaguar представил новый спорткар
Jaguar представил новый спорткар
ЗАЗ тестирует новый автобус
ЗАЗ тестирует новый автобус
Видео
Все видео
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Электрокар Tesla попал в Книгу рекордов Гиннеса
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Объявили официальное название электрического Mustang
Объявили официальное название электрического Mustang
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7182
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2106
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2421
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6417
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 234
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 13:58

Renault лидирует на украинском рынке автомобилей

  Комментировать

Автор: RST.ua
  ТОП-6 самых популярных автомомбилей в ноябре
ТОП-6 самых популярных автомомбилей в ноябре

В ноябре украинцы приобрели 8,5 тыс новых автомобилей на сумму $ 270 млн.

Больше всего новых машин зарегистрировали в столице. Киевляне приобрели 3,5 тыс. авто на сумму $ 125 млн. Меньше всего на Волыни - 52 машины общей стоимостью $1,8 млн, сообщает сайт по продаже автомобилей RST.ua.

Самые дорогие автомобили приобрели в Одессе. Там на покупку нового авто в среднем тратили по $ 40 тыс. В Житомире на покупке машин экономили больше всего. Стоимость каждого зарегистрированного автомобиля в этом городе в среднем составила $ 25 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько новых автомобилей купили украинцы в ноябре

Список автомобилей, которые чаще всего покупали украинцы в ноябре в разных классах:

Компактные машины - Citroen C1;
B-класс - Renault Sandero;
C-класс - Renault Logan MCV;
D-класс - Skoda Octavia;
E-класс - Toyota Camry;
F-класс - Mercedes S-Class;
Внедорожники - Renault Duster.

Также в предыдущем месяце в Украине регистрировали машины класса люкс. Среди них - два Mercedes S-Class Maybach по $ 240 тыс, два Bentley Bentayga по $ 300 тыс. и три Rolls Royce Cullinan по $ 450 тыс.

В октябре украинцы приобрели 9 тыс. новых автомобилей на $ 270 млн. Тогда рост продаж, если сравнивать с октябрем прошлого года, составил почти 30%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Renault лидирует на украинском рынке автомобилей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Кочевники вырезали почти все население Киева

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 19314
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 15210
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
Бритни Спирс показала спортивное тело в бикини
6
 Просмотров: 7164
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 4851
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" Просмотров: 4662
Авто
BMW показал гибридный спорткар
BMW показал гибридный спорткар
3
 Просмотров: 279
Отсрочку для "евроблях" поддержали в первом чтении
Отсрочку для "евроблях" поддержали в первом чтении Просмотров: 432
Bentley выпустит 15 уникальных гиперкаров
Bentley выпустит 15 уникальных гиперкаров
7
 Просмотров: 730
Автоэксперт объяснил, почему система автофиксации - устарела
Автоэксперт объяснил, почему система автофиксации - устарела
 Просмотров: 594
Сколько новых автомобилей купили украинцы в ноябре
Сколько новых автомобилей купили украинцы в ноябре Просмотров: 243
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
2
СБУ пришла с обыском в офис Медведчука
Голосов: 13676
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua