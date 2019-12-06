Renault лидирует на украинском рынке автомобилей

Автор: RST.ua ТОП-6 самых популярных автомомбилей в ноябре

В ноябре украинцы приобрели 8,5 тыс новых автомобилей на сумму $ 270 млн.

Больше всего новых машин зарегистрировали в столице. Киевляне приобрели 3,5 тыс. авто на сумму $ 125 млн. Меньше всего на Волыни - 52 машины общей стоимостью $1,8 млн, сообщает сайт по продаже автомобилей RST.ua.

Самые дорогие автомобили приобрели в Одессе. Там на покупку нового авто в среднем тратили по $ 40 тыс. В Житомире на покупке машин экономили больше всего. Стоимость каждого зарегистрированного автомобиля в этом городе в среднем составила $ 25 тыс.

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Список автомобилей, которые чаще всего покупали украинцы в ноябре в разных классах:

Компактные машины - Citroen C1;

B-класс - Renault Sandero;

C-класс - Renault Logan MCV;

D-класс - Skoda Octavia;

E-класс - Toyota Camry;

F-класс - Mercedes S-Class;

Внедорожники - Renault Duster.

Также в предыдущем месяце в Украине регистрировали машины класса люкс. Среди них - два Mercedes S-Class Maybach по $ 240 тыс, два Bentley Bentayga по $ 300 тыс. и три Rolls Royce Cullinan по $ 450 тыс.

В октябре украинцы приобрели 9 тыс. новых автомобилей на $ 270 млн. Тогда рост продаж, если сравнивать с октябрем прошлого года, составил почти 30%.