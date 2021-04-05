Разгон до "сотни" за 6,3 с. - Toyota представила новый спорткар

Фото: CARBUZZ

Японская компания Toyota представила новый спортивный автомобиль 2022 Toyota GR 86.

Авто имеет 2,4-литровый двигатель мощностью 231 л. с. и крутящим моментом 184 Нм. Клиенты смогут выбрать механическую и автоматическую коробку переключения передач. Обе имеют 6 степеней, сообщает Car Buzz.

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2022 Toyota GR 86 разгоняется до "сотни" за 6,3 с. Этот показатель на 1,1 с. выше, чем у модели первого поколения.

Стоимость авто стартует от $31 тыс., примерно 863 350 грн.

В Японии продажи начнутся со следующей осени, а в США в скором времени.

Украинцы смогут платить за парковку в платежных терминалах или банковских автоматах. Эти способы добавляются к привычной оплате смартфоном. Соответствующий проект постановления приняли на заседании Кабмина.