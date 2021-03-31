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среда, 31 марта 2021 16:07

За парковку разрешили платить в терминалах и банкоматах

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За парковку разрешили платить в терминалах и банкоматах
Правительство запретило оборудования парковок на тротуарах. Фото: unsplash

Украинцы смогут платить за парковку в платежных терминалах или банковских автоматах. Эти способы добавляются к привычной оплате смартфоном.

Соответствующий проект постановления приняли на заседании Кабмина, передает "Экономическая правда".

Также документ дает больше автономии местным органам самоуправления.

Благодаря принятому постановлению местные власти смогут:

- устанавливать дополнительные требования к оборудованию площадок для парковки, в частности по созданию зарядной инфраструктуры для электрокаров.

- определять способы и порядок оплаты стоимости услуг при внедрении автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке. Таким образом, местные власти смогут контролировать нагрузку на дорожную сеть.

- определять должностных лиц исполнительного комитета инспекторами по парковке, которые будут контролировать выполнение указанных правил.

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Этим же постановлением правительство запретило оборудования парковок на тротуарах. Оборудовать площадки на проезжей части дороги имеют право исключительно операторы. Также уменьшат требование ширины улицы для размещения площадок для парковки с 7,5 до 6 метров.

Посмотреть паркоместа в Киеве, захваченные мошенниками, можно онлайн. На интерактивной карте обозначены локации, незаконно присвоенные ресторанами, магазинами и ТРЦ.

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