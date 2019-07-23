Продают Запорожец, что ездит на дровах

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В Сети продают "Запорожец", который работает на дровах.

Автомобиль может ездить как на бензине, так и на твердом топливе. Для того, чтобы "ЗАЗ" двигался на "деревянной" тяге, к нему сзади приварили специальную конструкцию, которая превращает дрова в движущую силу транспортного средства.

Такой тюнинг получил "ЗАЗ-968М" 1987 года выпуска. Согласно инофрмации из объявления, авто проехало только 20 тыс. километров.

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Продавец уверяет, что салон находится в прекрасном состоянии, а кузов не требует сварки и даже окраски.

Владелец хочет за свою реконструированную машину 15 тыс. гривен, или обмен на прицеп.

Объявление появилось на одном из популярных онлайн-площадок для продажи. Об этом сообщили на tsn.ua.

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