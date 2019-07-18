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четверг, 18 июля 2019 22:02

Показали испытания украинской патрульного катера
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В США испытали украинский катер
Фото: "Цензор"
В США испытали украинский катер
В США испытали украинский катер
В США испытали украинский катер

В США завершились испытания украинского катера "Славянск".

Во время ходовых испытаний на борту присутствовали украинские экипажи катеров типа "Айленд", которые сейчас проходят десятинедельный курс подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры города Линтикум в США, сообщает "Цензор".

Украинцы имели возможность наблюдать за особенностями организации швартовых работ, проведением маневренных и скоростных испытаний катера.

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Прибытие "Славянска" в Украину ожидается осенью 2019 года.

Захваченные русскими МБАК "Бердянск" с номером U175, "Никополь" с номером P176 и буксир "Яны Капу" с номером А947 нашли.

Оккупанты перебросили их на другую сторону стоянки "Генмол".

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