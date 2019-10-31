"Придите на пробное занятие" - эксперт рассказал, как выбрать хорошую автошколу

Как выбрать автошколу - советы эксперта Фото: Кронстарт

В Министерстве внутренних дел Украины хотят ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей.

В Украине сейчас очень много автошкол, обещающих быстрое обучение и доступ к той или иной водительского категории. Но владеть "правами" и иметь знания и умения для эффективного и безопасного управления транспортным средством - это не одно и тоже, - говорит директор школы контраварийного вождения "Корда Профи" Евгений Середницкий. Автоэксперт поделился опытом и рассказал, как выбрать хорошую автошколу для обучения.

Какие формы собственности современных автошкол и есть ли между ними разница?

Сейчас функционируют государственные и частные школы, которые готовят будущих водителей. Главное, что должна реализовать автошкола, - высокое качество знаний, умений, их продуктивное усвоение и помочь научиться удачно применить это в реальных условиях. К сожалению, уровень подготовки определенных выпускников наших автошкол слабоват. Независимо, государственная это или частная организация. Среди недостатков государственных автошкол - они нередко базируются на территории бывших ДОСААФ-ов, с соответствующим материальным обеспечением. В таких выкладывают методики 50-х годов прошлого века и учат людей водить машину на соответствующей технике, например, на ГАЗ-51. Обучение скоростном управлением и тренажеры - прерогатива частников.

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Но и неплохие специалисты есть?

В автошколах хорошо могут читать теорию бывшие ГАИшники, преподаватели автодела. Но практические навыки вождения, которые получают выпускники - обычно слабые. Нужно больше практики. Например, один из самых необходимых приемов - движение вверх после остановки. Трогание с ручника на горку в рамках учений типичной автошколы, часто - это двухчасовая лекция, а в машину не сажают. Почему? Боятся, чтобы ученики прививки не уничтожили. Претензия есть и к экзаменационной системы. Зачем в билетах на категорию "Б", кроме как для "завалить", вопрос о том, каким должен быть давление в рейсового автобуса, выезжающего на маршрут? Лучше еще раз напомнить ученику, скажем, что делать в заносе на переднем приводе, добавлять "газ" или сбрасывать.

Которые должны быть методики преподавания?

Старые методики ориентированы на старые машины и совсем другие условия езды. Уровень СССР-ных легковушек, мощностью до 70 лошадок, на которых учат людей - история. Теперь машины на 300, 500 сил - не редкость. Так один день учат "поворот налево", другой - "поворот направо". Это все уже не актуален. Мир постоянно меняется, темпы, скоростные режимы, стандарты, технологии. По старому образцу - учили тормозить с выжатым прививкой. Использование этого способа остановки машины увеличивает тормозной путь примерно на треть по сравнению с торможением с помощью двигателя.

Проверка документов автошколы - уместна ?

Это хорошая мысль. По крайней мере вы можете попробовать убедиться, что учебное заведение лицензируемый. Но главное - компетентные преподаватели и самоотверженный труд ради учеников.

Стоит экономить на автокурсы, можно идти туда, где дешевле?

Нередко, цена за обучение зависит не от качества обучения в плане объема предоставленной информации или тренировок, а от материально-технической базы школы. И это, как минимум, логично. Что дороже техника и ее больше - тем больше нужно ресурсов на ее реализацию, обслуживание. Каждый сам выбирает что ему надо.

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Отзывы выпускников по конкретной школе - аргумент?

Можно спросить об опыте других людей, окончивших ту или иную автошколу, поинтересоваться отзывами, информации из соцсетей и тому подобное. Но с этим надо быть осторожным. Отзывы могут писать и сами школы. Более того: многие познается в сравнении. Если человеку не с чем сравнить автошколу, которую она закончила, ей трудно сказать однозначно, хорошо или плохо ее учили. Можно учитывать рекомендации людей, окончивших ту или иную автошколу, но без поспешных выводов. Идеально, если ваш советчик уже водит, и без ДТП. Кому-то может показаться, что он ездит хорошо, безопасно, но это может быть потому, что другие от них удачно уклоняются. Один из лучших способов прояснить для себя уровень школы - договориться о пробное занятие, посетить курс, уже в работе. Придите, посмотрите, послушайте и почувствуете: интересует вас школа или нет. Важно чтобы преподавательский состав был стабильным и квалифицированным, без текучести кадров.

Школа с именем - аргумент?

Абсолютно нет. Я знаю автошколу с определенной историей, статусом, в которой тогдашний тренер, то, показывал девочке, что надо развернуться через двойную сплошную, потому что там нет машины. Это преступление. Имя не гарантирует постоянное качество.

С 19 октября в Украине изменили процедуры подготовки водителей, выдачи им удостоверений и аккредитации автошкол. Они описаны в постановлении №320 Кабинета министров. Желающие получить водительское удостоверение, не обязаны посещать автошколу. Каждый может самостоятельно изучить правила дорожного движения, научиться управлять автомобилем или мотоциклом. Главное - сдать теоретический и практический экзамены.