Представили самое красивое авто 2020-го

Авто имеет переднемоторную компоновку. Фото: ferrari.com.

Ferrari Roma 2020 - новейшая модель знаменитого итальянского бренда автомобилей.

Новая "Феррари Рома" получила переднемоторную компоновку. Автомобиль окажется самым доступным предложением в модельном ряду, даже несмотря на то, что названный в честь итальянской столицы.

Дизайнеры взяли за основу кабриолет Ferrari Portofino. Но кроме платформы и доработанного двигателя, от донора здесь ничего не осталось - кузов и салон создан заново, передает "Обозреватель".

Внешне Roma не похожа ни на одну другую модель компании. Линии понятны и гармоничны, а пропорции и силуэт создают аккуратные и приятные глазу формы. Расположение мотора подчеркнуто длинным капотом и смещенной к задней части кабины.

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Изменилась и форма задних фонарей. Четыре классические плафоны остались, но светоелементы выполнены в виде аккуратных пунктирных линий. "Четырехствольный" выхлоп, единственное, что позволит безошибочно идентифицировать новинку, как Ferrari при взгляде на корму.

Мотор - дважды турбированный V8 объемом 3,9 л развивает 620 л.с. (вместо прежних 600 л.с.) и 760 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч сократился до 3,4 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. 7-ступенчатую роботизированную КПП заменили на 8-ступенчатую.

Стоимость базовой комплектации Ferrari Roma 2020 составит ориентировочно 190 тыс. евро.

Британский концерн Jaguar Land Rover расширит линейку внедорожников за счет электрифицированного кроссовера. Транспортное средство будет иметь средние размеры и расположится между Range Rover Evoque и Range Rover Velar.