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среда, 13 ноября 2019 13:13

Land Rover создаст самый низкий електрокросовер

Автор: motor.ru
  Самый стильный електрокросовер от Land Rover
Самый стильный електрокросовер от Land Rover

Британский концерн Jaguar Land Rover расширит линейку внедорожников за счет электрифицированного кроссовера.

Транспортное средство будет иметь средние размеры и расположится между Range Rover Evoque и Range Rover Velar, сообщает Motor.

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Новинку построят на платформе MLA. Машина выйдет в версии с полностью электрической установкой, а еще умеренной и гибридной системой зарадки.

Автомобиль станет самым стильным и самым низким кроссовером в Land Rover.

"Мы всегда были новаторами. Если Bentley и Rolls-Royce делают SUV, то почему Land Rover или Range Rover не могут выпускать люксовые автомобили? Наш бренд очень гибкий в этом плане", - сказал главный дизайнер Land Rover Джерри МакГоверн.

Електрокросовер получит батарею емкостью менее 100 кВт/ч. В продажу он поступит в 2021 году.

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения появится в фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

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Дата
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