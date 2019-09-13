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пятница, 13 сентября 2019 12:34

Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам

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Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Тверк над выбоинами - активистки привлекли внимание к плохим дорогам. Фото: из открытых источников

Девушки в дорожных жилетах и трусах выполнили эротический танец тверк над выбоинами в дороге в Никополе Днепропетровской области. Так танцовщицы решили привлечь внимание к разбитым дорогам города.

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Реакции от никопольских властей еще нет, но танцовщицы уверены, что лед тронется и дорогу отремонтируют. И, похоже, верят не без основания. Ранее танцами привлекали внимание к увядшим цветам в парке, после чего коммунальщики приехали и полили растения.

Участницы акции - разного возраста и профессий. Танцами занимаются в свободное время.

Об этом сообщили на tsn.ua.

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