Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам

Тверк над выбоинами - активистки привлекли внимание к плохим дорогам. Фото: из открытых источников

Девушки в дорожных жилетах и трусах выполнили эротический танец тверк над выбоинами в дороге в Никополе Днепропетровской области. Так танцовщицы решили привлечь внимание к разбитым дорогам города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дроны вместо фар - Audi показала электрокроссовер с альтернативными "светом"

Реакции от никопольских властей еще нет, но танцовщицы уверены, что лед тронется и дорогу отремонтируют. И, похоже, верят не без основания. Ранее танцами привлекали внимание к увядшим цветам в парке, после чего коммунальщики приехали и полили растения.

Участницы акции - разного возраста и профессий. Танцами занимаются в свободное время.

Об этом сообщили на tsn.ua.

В столице недорогим средством победили пробки.