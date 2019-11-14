Показали самый быстрый в мире электромобиль

Фото: Motor

Японская компания Aspark показала серийную версию электрического гиперкара Owl.

Машину представили на автосалоне в Дубае. Ее мощность составляет 2 тыс. л.с., сообщает Motor.

До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 1,69 с. Максимальная его скорость - 400 км/ч. Без подзарядки Aspark Owl может проехать до 450 км.

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Силовая установка электромобиля состоит из четырех синхронных электродвигателей на постоянных магнитах и ​​800-вольтовой тяговой батареи на 64 кВт/ч.

В компании изготовили 50 экземпляров Aspark Owl. Цена одного - 2,9 млн евро. Поставлять машины клиентам начнут во втором квартале 2020 года.

На выставке в Дубае эмиратский производитель Ajlani представил свой новый гиперкар Drakuma, над которым компания работала около пяти лет.