Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022

Фото: Motor1

На испытаниях заметили кроссовер Kia Sportage 2022 года. Ожидается, что он будет отвечать другим рестайлинговым моделям Kia, которые отличаются смелым внешним видом.

Заметные задние фонари в действии имеют трапециевидную форму. Нижний бампер имеет широкое отверстие решетки, сообщает Motor1.

В зависимости от рынка Sportage предложит две длины колесной базы с различными силовыми агрегатами. Новое поколение должно иметь газовый, дизельный и электрифицированный двигатели. Sportage будет иметь совместные силовые агрегаты с Hyundai Tucson.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда состоится презентация первого автомобиля Apple

Это означает, что новый кроссовер получит 3,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 л. с. вместе с 1,6-литровым гибридом, который производит 226 л. с.

По предварительной информации, модель поступит в продажу в США до конца года.

На продажу выставили внедорожник Range Rover Vogue SE 2013 года, который принадлежал принцу Уильяму и его семье. Автомобиль имеет пробег 38 420 миль. Range Rover Vogue SE хотят продать за 30 тыс. фунтов, примерно 1 млн 168 тыс. грн. Однако его нынешний владелец рассчитывает получить больше из-за интереса публики к королевской семье.