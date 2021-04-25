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понедельник, 26 апреля 2021 04:25

Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
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Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Фото: Motor1
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022
Показали, как выглядит прототип Kia Sportage 2022

На испытаниях заметили кроссовер Kia Sportage 2022 года. Ожидается, что он будет отвечать другим рестайлинговым моделям Kia, которые отличаются смелым внешним видом.

Заметные задние фонари в действии имеют трапециевидную форму. Нижний бампер имеет широкое отверстие решетки, сообщает Motor1.

В зависимости от рынка Sportage предложит две длины колесной базы с различными силовыми агрегатами. Новое поколение должно иметь газовый, дизельный и электрифицированный двигатели. Sportage будет иметь совместные силовые агрегаты с Hyundai Tucson.

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Это означает, что новый кроссовер получит 3,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 л. с. вместе с 1,6-литровым гибридом, который производит 226 л. с.

По предварительной информации, модель поступит в продажу в США до конца года.

На продажу выставили внедорожник Range Rover Vogue SE 2013 года, который принадлежал принцу Уильяму и его семье. Автомобиль имеет пробег 38 420 миль. Range Rover Vogue SE хотят продать за 30 тыс. фунтов, примерно 1 млн 168 тыс. грн. Однако его нынешний владелец рассчитывает получить больше из-за интереса публики к королевской семье.

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