Мощность 350 л. с.: продают Range Rover принца Уильяма

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge

На продажу выставили внедорожник Range Rover Vogue SE 2013 года, который принадлежал принцу Уильяму и его семье. Автомобиль имеет пробег 38 420 миль.

Range Rover Vogue SE хотят продать за 30 тыс. фунтов, примерно 1 млн 168 тыс. грн. Однако его нынешний владелец рассчитывает получить больше из-за интереса публики к королевской семье, информирует Tatler.

Автомобиль имеет специальную боковую подножку для облегчения входа и выхода при выполнении королевских обязанностей, холодильник для напитков, ковер премиум-класса и резиновые коврики. Кроме этого, в салоне есть специальная наклейка, которая отмечает его принадлежность королевской семьи.

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Автомобиль оснащен 4,4-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 350 л. с. и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Согласно спецификации, 2,5-тонный внедорожник может разогнаться до 62 миль за 6,5 с.

Range Rover подарили Кейт и Уильяму в год рождения принца Джорджа 2013 года. Авто использовали во время их тура по Шотландии 2014-го.

В начале этой недели вблизи города Сирмионе в Италии произошел инцидент. Владелец нового Ferrari 812 Superfast утопил суперкар в озере. Соответствующую фотографию обнародовало итальянское издание Formula Passion.