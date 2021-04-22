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четверг, 22 апреля 2021 15:28

Стоит более 9 млн грн: в озере утопили новый суперкар

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В начале этой недели вблизи города Сирмионе в Италии произошел инцидент. Владелец нового Ferrari 812 Superfast утопил суперкар в озере.

Соответствующую фотографию обнародовало итальянское издание Formula Passion, информирует Autoevolution.

Автор: Formula Passion
  Стоит более 9 млн грн: в озере утопили новый суперкар
Стоит более 9 млн грн: в озере утопили новый суперкар

Владелец авто съехал с проезжей части и остановился на съезде в озеро Гарда. Мужчина оставил суперкар на нейтральной передаче и вышел. Ferrari 812 Superfast медленно начал катиться к воде. Владелец не смог ничего сделать, чтобы остановить авто.

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Пока неизвестно, каких повреждений потерпел 812 Superfast в результате инцидента. Неизвестно также, сколько времени он провел в воде.

Автор: Formula Passion
  Стоит более 9 млн грн: в озере утопили новый суперкар
Стоит более 9 млн грн: в озере утопили новый суперкар

Ferrari 812 Superfast оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 на 788 л. с. Суперкар развивает скорость до 100 км/ч за 2,9 с. и разгоняется до максимальных 340 км/ч. Стоимость авто составляет не менее €278 тыс., примерно 9 млн 368 тыс. грн.

19 апреля в Шанхайском автосалоне представили четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail. Еще в июле 2020 года показали брата-близнеца X-Trail для американского рынка - Nissan Rogue. Его длина равна 4648 мм, колесная база насчитывает 2706 мм. Такие габариты присущи и новому X-Trail.

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