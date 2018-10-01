"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"

Фото: Елена Капник

Автомобиль "Волга" ГАЗ-21 1958 года выпуска показали на 9-м фестивале OldCarLand. Он выходными прошел на столичном ВДНХ. Кабриолет на праздник привез Владимир Юрченко из Кировограда.

Купе рубиново-красного оттенка - цвет бургундия. Спереди на крыльях на крыльях хромированные молдинги как в экспортном варианте модели. По обе стороны над бампером - малые прямоугольные фары. Автомобиль имеет вертикальную тюнингованную решетку радиатора прямоугольной формы. На капоте - хромированный олень с крыльями.

Автомобиль имеет две двери. У них с обеих сторон вмонтированы зеркала. В авто сменная кожаная крыша бежевого цвета. Установлены современные колеса на кованых дисках. Под порогом - трубчатая подножка.

Сзади кабриолета фонари. На двери багажника - логотип и номерные знаки. Под ними - замок.

Автор: Елена Капник В салоне есть радио, часы и прикуриватель.

В салоне - кожаные свете сиденья. Белый руль с эмблемой оленя посередине. Перед рулем - спидометр. Оригинальная панель приборов такого же цвета, как и внешний вид авто. На ней есть радио, часы и прикуриватель.

"Купил машину несколько лет назад. Все менял собственноручно, потому что у пригодном состоянии были только каркас и днище. Из четырех дверей оставил двое. Срезал металлический верх и поставил новые колеса. Часть деталей оставил, часть заменил на новые, но родные. Внутри установи раздельные сиденья от современного авто и диван. Их обтянули бежевой кожей. Понадобилось 12 метров. Специальную краску для реставрации заказал из США. Нанесли семь базовых слоев краски. Поэтому на солнце машина одного оттенка. В тени - другой , - рассказывает Gazeta.ua владелец авто.

Автор: Елена Капник На автомобиле принимали парады

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Под капотом двигатель на 2,5 л. Развивает 100 л.с. Работает в паре с трехступенчатой ​​механической коробкой передач. Максимальная скорость - более 100 км / ч.

ГАЗ-21 выпускали на Горьковском заводе с 1956-го по 1970-е годы. С конвейера сошло более 630 тыс. Экземпляров различных модификаций. Первая серия модели редкая. Всего выпустили около 30 тыс. Авто.

ГАЗ-21 выпустили не более сотни. На этом кабриолете часто принимали парады.

Крупнейший технический фестиваль OldCarLand длился с 28 по 30 сентября на ВДНХ. Участие в нем приняли около тысячи раритетных автомобилей из Украины, Германии, Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Германии.