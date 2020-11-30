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понедельник, 30 ноября 2020 14:09

Начали выпускать популярный автомобиль эпохи джипов
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30 ноября 1960 года компания International Harvester выпустила первый внедорожник Scout в городе Форт-Уэйн, США.

Компания выпускала автомобиль с 1961-го по 1980 год. Его создали как конкурента автомобилям Jeep.

Автор: Фото: en.wheelsage.org
  International Harvester Scout E-926, 1960
International Harvester Scout E-926, 1960

International Harvester начал выпуск грузовиков и пикапов 1907 года. 1953-го появился пассажирский автомобиль на базе пикапа - Travelall. Впоследствии компания начала разработку конкурента двухдверного Jeep CJ 4x4.

Автор: Фото: en.wheelsage.org
  International Harvester Scout 80
International Harvester Scout 80

Модель Scout 80 дебютировала 30 ноября 1960 года. Автомобиль имел раздвижные боковые окна. Ранние модели 1962 года имели откидное лобовое стекло, вакуумные стеклоочистители и логотип IH, расположенный в центре решетки.

Автор: Фото: en.wheelsage.org
  International Harvester Scout 800
International Harvester Scout 800

Scout 80 оборудовали бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 2,5 л мощностью 93 л.с.

1965 года дебютировал Scout 800. Разработчики улучшили дизайн и комфорт модели. Автомобиль оснастили ковшеобразными сиденьями, системой отопления, обновленной приборной панелью и дополнительными задними сиденьями.

Автор: Фото: en.wheelsage.org
  International Harvester Scout
International Harvester Scout

Scout 800 получил четырехцилиндровый двигатель объемом 3,2 л. С марта 1967 года появился двигатель объемом 4,4 л. Снаружи на автомобиль установили алюминиевые решетки с прямоугольным логотипом International. Шильдик IH перенесли на капот.

Автор: Фото: en.wheelsage.org
  International Harvester Scout
International Harvester Scout

В начале 1966 года автопроизводитель предлагал модель Scout 800 Sportop. Она имела обновленный интерьер и стеклотканевый верх с наклоненной задней крышей.

Автор: Фото: en.wheelsage.org
  International Harvester Scout II
International Harvester Scout II

В ноябре 1968 году появился автомобиль Scout 800A. Производитель обновил трансмиссии и варианты двигателей. Модель имела 2 комплектации: Sportop и Aristocrat или SR-2.

Автор: Фото: en.wheelsage.org
  International Harvester Scout II Traveller
International Harvester Scout II Traveller

Модель Sportop имела наклонный спортивный брезентовый или стеклотканевый верх. Aristocrat стал конечной версией оригинального кузова Scout. Грузовики имели синий цвет кузова, виниловый салон, багажник на крыше. Полный привод входил в стандартную комплектацию большинства моделей.

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Последней серией Scout была 800B. Машина получила незначительные косметические изменения. Самой популярной была комплектация внедорожника Comanche. Она включает специальную окраску и наклейки, хромированные детали, люки и другие дополнительные опции, такие как багажник, хромовые колеса и улучшенный интерьер.

Автор: Фото: en.wheelsage.org
  International Harvester Scout II
International Harvester Scout II

Всего за период с 1960-го по 1980 год компания International Harvester выпустила около 530 тыс. "Скаутов".

Автомобиль Scout понравился фантасту Стивену Кингу. Именно с этой маркой связано много приключений героев его книг.

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Дата
30
ноября

Начали выпускать популярный автомобиль эпохи джипов

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