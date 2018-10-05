 
Ексклюзивы
1/5
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 522
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
3 Просмотров: 7245
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3213
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5409
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1458
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1593
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1656
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1368
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Фото
Все фото
17
9
16
14
12
На таком гоняли американские полицейские в 1950-х - показали легендарный Chevrolet Delray
На таком гоняли американские полицейские в 1950-х - показали легендарный Chevrolet Delray
Porsche 911 Speedster станет серийным
Porsche 911 Speedster станет серийным
&quot;Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн&quot; - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
"Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн" - показали уникальный автомобиль генсека Компартии
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Начнут выпускать легендарный советский микроавтобус
Первое массовое авто и машина времен Третьего Рейха - самые старые автомобили фестиваля OldCarLand
Первое массовое авто и машина времен Третьего Рейха - самые старые автомобили фестиваля OldCarLand
Видео
Все видео
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
"Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян
"Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян
Audi представила три новых e-tron
Audi представила три новых e-tron
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
Vision RS и Kodiaq RS - что показала Skoda в Париже
Toyota презентовала четыре электромобили
Toyota презентовала четыре электромобили
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 576
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1359
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5337
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9720
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 117
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
понедельник, 08 октября 2018 18:58

На таком гоняли американские полицейские в 1950-х - показали легендарный Chevrolet Delray
17

  Комментировать

Фото: Елена Капник

На фестивале OldCarLand показали американский легковой автомобиль Chevrolet Delray 1957 года выпуска. Модель производили с 1954 по 1958-й год. Его западнее привезли из музея "Фаэтон".

Дизайн Delray - в стиле барокко. Таков был популярным в 50-х годах прошлого века. В моделиокругли формы и хромированные детали. Впереди - сдвоенные круглые фары на крыльях

Особенность автомобиля - скошенный лобовое стекло. Это увеличивало обзор водителя. На крыльях по бокам - круглые зеркала и фарошукач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Брежневу не понравился яркий цвет и дизайн" - показали уникальный автомобиль генсека Компартии

Над шаровидными задними фонарями - крыши. Они визуально вытягивают кузов в длину. На багажнике - логотип бренда и надпись Chevrolet. По бокам - хромированные линии. Задняя часть авто имеет веерообразные ниши на обеих боковых панелях.

Салон также в американском стиле - диваны имеют двухцветную окраску - белое и голубое. Обитые дерматином. На панели приборов за рулем - спидометр. По центру - радиоприемник. Рычаг переключения передач на руле. Подобное имели советские автомобили того же периода.

"Судя по атрибутикой, этот Chevrolet скорее всего был спецавтомобилем. Звезда" шерифа ", мигалка - дело наших рук. Но в машине есть интересный элемент - фарошукач со стороны водителя. Такие фары были нужны для охраны правопорядка", - рассказывает Gazeta.ua сотрудник музея автомототехники "Фаэтон" Семен Мушер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первое массовое авто и машина времен Третьего Рейха - самые старые автомобили фестиваля OldCarLand

Под капотом - 4,6-литровый 6-цилиндровый двигатель. Его мощность - 250 л.с. Максимальная скорость - 140 км. Авто тратит 20 л топлива на 100 км пути.

Автомобиль купили в 2007 году. Сейчас его стоимость оценивается в $ 50 тыс.

Предыдущий 8-й технический фестиваль OldCarLand длился с 27 апреля по 2 мая в столичном Музее авиации. На праздник приехали более 1 тыс. старых автомобилей со всей Украины. Также пришли на праздник автолюбители из Польши, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии.

Автор: Елена КАПНИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Выцветший цвет и ржавая фурнитура - на OldCarLand показали уникальный Pontiac Chieftain
Выцветший цвет и ржавая фурнитура - на OldCarLand показали уникальный Pontiac Chieftain Просмотров: 2943
Показали яркий американский пикап Chevrolet 3100
Показали яркий американский пикап Chevrolet 3100 Просмотров: 1260
Элегантный Chevrolet Biscayne привезли на фестиваль OldCarLand
Элегантный Chevrolet Biscayne привезли на фестиваль OldCarLand Просмотров: 1161
Один из самых дорогих "Мерседесов" 50-х показали в Музее авиации
Один из самых дорогих "Мерседесов" 50-х показали в Музее авиации Просмотров: 2115
Сейчас вы читаете новость «На таком гоняли американские полицейские в 1950-х - показали легендарный Chevrolet Delray». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Полный стадион освистал президента

3,5 тыс. вакансий, зарплата от 7 тыс. грн: в Украине празднуют День юриста

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

Весила 340 килограмм - запатентовали микроволновку

Львовский замок выдержал семь атак

Умер голос Народного Руха Украины

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 59218
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 54362
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 40807
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 29745
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 19296
Авто
Литва помогает Украине с "евробляхами"
Литва помогает Украине с "евробляхами" Просмотров: 639
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт 2 Просмотров: 126
Porsche 911 Speedster станет серийным
Porsche 911 Speedster станет серийным
9
 Просмотров: 324
Радары возвращаются на украинские дороги: где будут измерять скорость
Радары возвращаются на украинские дороги: где будут измерять скорость Просмотров: 2088
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
Как разбивается любимый автомобиль киевлян
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
16
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
7
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
4
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
3
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
3
Полицейский разбил стул о голову задержанного
Голосов: 9930
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua