На таком гоняли американские полицейские в 1950-х - показали легендарный Chevrolet Delray

Фото: Елена Капник

На фестивале OldCarLand показали американский легковой автомобиль Chevrolet Delray 1957 года выпуска. Модель производили с 1954 по 1958-й год. Его западнее привезли из музея "Фаэтон".

Дизайн Delray - в стиле барокко. Таков был популярным в 50-х годах прошлого века. В моделиокругли формы и хромированные детали. Впереди - сдвоенные круглые фары на крыльях

Особенность автомобиля - скошенный лобовое стекло. Это увеличивало обзор водителя. На крыльях по бокам - круглые зеркала и фарошукач.

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Над шаровидными задними фонарями - крыши. Они визуально вытягивают кузов в длину. На багажнике - логотип бренда и надпись Chevrolet. По бокам - хромированные линии. Задняя часть авто имеет веерообразные ниши на обеих боковых панелях.

Салон также в американском стиле - диваны имеют двухцветную окраску - белое и голубое. Обитые дерматином. На панели приборов за рулем - спидометр. По центру - радиоприемник. Рычаг переключения передач на руле. Подобное имели советские автомобили того же периода.

"Судя по атрибутикой, этот Chevrolet скорее всего был спецавтомобилем. Звезда" шерифа ", мигалка - дело наших рук. Но в машине есть интересный элемент - фарошукач со стороны водителя. Такие фары были нужны для охраны правопорядка", - рассказывает Gazeta.ua сотрудник музея автомототехники "Фаэтон" Семен Мушер.

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Под капотом - 4,6-литровый 6-цилиндровый двигатель. Его мощность - 250 л.с. Максимальная скорость - 140 км. Авто тратит 20 л топлива на 100 км пути.

Автомобиль купили в 2007 году. Сейчас его стоимость оценивается в $ 50 тыс.

Предыдущий 8-й технический фестиваль OldCarLand длился с 27 апреля по 2 мая в столичном Музее авиации. На праздник приехали более 1 тыс. старых автомобилей со всей Украины. Также пришли на праздник автолюбители из Польши, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии.