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понедельник, 07 мая 2018 11:45

Выцветший цвет и ржавая фурнитура - на OldCarLand показали уникальный Pontiac Chieftain
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Фото: Елена Капник

Уникальный Pontiac Chieftain 1956 года выпуска показали в Киеве на фестивале ретроавтомобилей OldCarLand.

Pontiac Chieftain - полноразмерный седан. Его с 1949-го по 1958-й выпускала компания Pontiac. Принадлежала концерну General Motors. Автомобиль на 8-й фестиваль OldCarLand привез Марко Купитс из Эстонии. Преодолел на авто 1,6 тыс. км.

У авто необычный окрас - цвета осеннего неба. На выставленном Pontiac Chieftain выцветшая краска. На решетке радиатора, дверных ручках и бампере - ржавчина. Не блещет хром. Pontiac Chieftain, в отличие от предыдущих моделей, имеет округлые "формы". Впереди - массивный бампер с выпуклыми клыками. На капоте - надпись Pontiac. Авто имеет маленькие хвостовые плавники на задних крыльях, по два фонаря с обеих сторон. На капоте и багажнике Pontiac Chieftain металлические молдинги.

Автор: Елена Капник
 

"В автомобиле все работает. Облезлая краска и ржавчина на его технические характеристики не влияют. Более сорока лет авто стояло в гараже. Полетел двигатель. При Союзе его отремонтировать было трудно. Я заменил двигатель и теперь автомобиль ездит. Красить и менять салон пока не планирую", - говорит Gazeta.ua владелец Pontiac Chieftain Марко Купитс.

В интерьере салона использовали винил. В багажнике и бардачке - подсветка. На дверях - выступления для стакана. За доплату покупатели получали подогрев сидений.

Автор: Елена Капник
 

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Под капотом двигатель V8 объемом 5 л. Двигатель развивал от 192 л.с. и 205 л.с. Он работает в паре с 3-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

2-дверный седан этой модели продавали за $2,2 тыс. 4-дверный универсал - за $2,6 тыс.

Уникальный Cadillac De Ville показали на большом техническом фестивале Украине OldCarLand. Он длился с 27 апреля по 1 мая. Cadillac на фестиваль привез Арно Аниер с эстонского города Тырва. Вместе с женой на автомобиле они преодолели 1,6 тыс. Км. Cadillac De Ville - полноразмерный легковой автомобиль американской фирмы Cadillac. С конвейера сошли почти 22 тыс. авто.

Автор: Елена КАПНИК
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мая

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