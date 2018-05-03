Элегантный Chevrolet Biscayne привезли на фестиваль OldCarLand

Фото: Владимир Мукан

На фестивале ретроавтомобилей OldCarLand показали Chevrolet Biscayne 1960 выпуска. Модель американская компания Chevrolet выпускала с 1958-го по 1972- год. Эту модель отреставрировали и привезли из запорожского музея "Фаэтон".

Автомобиль имеет минималистичный, но необычный дизайн. Для него характерна космическая тематика. Это прослеживается и во внешнем, и во внутреннем виде Biscayne.

Chevrolet Biscayne цвета "океаник". В отделке модели почти не имеет хрома. Авто имеет стремительные линии кузова и горизонтальные плавники. Впереди - длинная решетка радиатора по всей ширине авто. На ней встроенные двойные фары. С задней стороне - большие горизонтальные крылья и по два фонаря в каждую сторону.

В салоне - простые чехлы с виниловой обивкой. На панели приборов - большие массивные приборы.

Автор: Елена Капник

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"Эта модель - самая дешевая из всех полноразмерных Chevrolet. Выглядит просто и снаружи, и внутри. Это было особенностью этой модели. Автомобили использовали в различных муниципальных службах. Выходила специальная версия для работы такси - Fleetmaster. Эта модель в салоне имела прикуриватель для задних пассажиров, оборудованы подлокотниками двери и с пассажирской стороны солнцезащитный козырек. Biscayne также покупали люди, которые ценили просторный и комфортный автомобиль, но не нуждались дорогой отделки и дизайна", - говорит Gazeta.ua сотрудник музея "Фаэтон" Евгений Кравец.

Chevrolet Biscayne продавали в двухдверный, четырехдверной версии. Для покупателей был доступен кузов универсал и седан. Седан в самой простой комплектации стоил $ 2,5 тыс. Универсал - $ 2,7 тыс.

Автор: Елена Капник

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Chevrolet Biscayne был доступен с двигателем 6 или 8 цилиндров. Работал в паре с 3-ступенчатой ​​или 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Мощность мотора - 135 л.с. Максимальная скорость 150 км / ч.

Фестиваль OldCarLand состоялся 8-й раз в Музее авиации. Его традиционно организует "проект Кофейбус" и OldCarServsice. Мероприятие проходит при содействии Министерства обороны Украини.Цього на праздник приехали более 1 тыс. Старых автомобилей со всей Украины. Среди экспонатов - спортивные машины, европейские легковушки 1930-х, американские седаны 1970-х и модели советского автопрома разных годов выпуска.