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пятница, 04 мая 2018 17:17

Показали яркий американский пикап Chevrolet 3100
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Chevrolet 3100
Фото: Елена Капник
Chevrolet 3100
Chevrolet 3100
Chevrolet 3100
Chevrolet 3100

На 8-м техническому фестивале ретроавтомобилей OldCarLand представили пикап Chevrolet 3100. Его выпускали с 1943-го по 1957-й. Автомобиль, получивший приз зрительских симпатий, привезли из запорожского музея "Фаэтон".

Авто яркого оранжевого цвета имеет хромированный бампер. Кузов закрытый с грузовой платформой открытого типа. Спереди встроены две большие круглые фары и две малые. На капоте - эмблема бренда. Решетка радиатора имеет конструкцию перекладины. Сзади - выпуклые окреглени крылья. На них - маленькие фары.

Автор: Елена Капник
  Chevrolet 3100
Chevrolet 3100

У пикапа широкие двери. На них есть плоская стальная ручка. По сравнению с предыдущими моделями, эта имеет широкое изогнутое лобовое стекло и боковые окна. Над стеклом - капюшон.

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Машина имеет просторную кабину. На широком диване могут поместиться трое пассажиров. Ручные кривошипные окна с боковым вентиляционным стеклом - единственная форма кондиционирования воздуха.

"Chevrolet 3100 - маленький грузовик. Грузоподъемность пикапа полторы тонны. Автомобиль рассчитан на фермеров и мелких бизнесменов. Был очень популярным среди американцев в послевоенный период. На автомобиле перевозили тюки сена, ящики, мешки и даже мелкую живность. Такой пикап Стоил более 1200 долларов ", - говорит Gazeta.ua представитель музея "Фаэтон" Евгений Кравец.

Автор: Елена Капник
  Chevrolet 3100
Chevrolet 3100

Пикапы Chevrolet 3100 первых лет оснащались рядными шестицилиндровыми моторами. Объем - 3,5 л. Мощность двигателя - 90 л.с. Мотор работает в паре с 3-ступенчатой ​​механической коробкой передач. За доплату покупатели могли приобрести пикап с 4-ступенчатой ​​"механикой".

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В 1954-м пикапы получили рестайлинг. Двигатель уступил место рядной "шестерке" объемом 3,9 л. Мотор развивал от 112 л.с. до 136 л.с.

В Государственном музее авиации прошел фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand. На нем показали Chevrolet Biscayne 1960 года выпуска. Модель американская компания Chevrolet выпускала с 1958-го по 1972- год. Эту модель отреставрировали и привезли из запорожского музея "Фаэтон".

Автор: Елена КАПНИК
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