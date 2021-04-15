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пятница, 16 апреля 2021 04:26

На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье

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Дорогу Ильци-Буркут, которая расположена в Ивано-Франковской области, местные жители уже давно называют "дорогой смерти". Узкий путь проходит по краю обрыва.

В дождь водители рискуют с него соскользнуть, а после зимы - попасть под завал. Недавно путь заблокировал сдвиг, информирует "Джедаи".

Автор: "Джедаї"
  На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье

"После зимних активизаций сдвижных процессов и силовых потоков, в некоторых участках дорога начала проседать", - сказал председатель Верховинской РГА Василий Бровчук.

Жители соседнего села уверяют, что в следующий раз может обвалиться большая часть горы. Тогда 2 тыс. человек рискуют остаться без транспортного сообщения.

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"Пол века дорога находится в критическом состоянии. На ее ремонт нужно много средств ", - отметил житель села Красник Петр.

На вершине холма расположены несколько жилых домов. Они также рискуют оказаться посреди дороги.

Денег на ремонт дороги у местной ОТГ нет. Чиновники обратились за помощью к области, однако средств на ремонт так и не нашли.

В Киеве начали штрафовать владельцев автомобилей, которые припаркованы во дворах жилых домов не на асфальте. Соответствующий рейд провела Инспекция по парковке 14 апреля.

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Дата
16
апреля

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