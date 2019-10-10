Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"

Автор: Соломия Цура Экспозиция американских автомобилей 40-70-х годов

Впервые на фестивале OldCarLand представили экспозицию американских автомобилей 40-70-х годов.

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Большинство продемонстрированных машин из США сложно увидеть не только на наших дорогах, но и на профильных автомобильных мероприятиях. Gazeta.ua подготовила ТОП-4 редких американских ретромобилей, которые уже стали легендами.

Chevrolet Impala 1975 года

Автор: Соломия Цура Chevrolet Impala 1975 года

На своем 5,8-метровом кабриолете владелец катается до 15 раз в год и только в теплый период. Автомобиль имеет складной мягкий верх, который регулируется специальной кнопкой в ​​салоне. Модель является последним кабриолетом, после этого ее выпускали только с жесткой крышей. Середину длинной Impala оборудовали электроприводом сидений, кондиционером и круиз-контролем. Машина имеет 7,4-литровый двигатель мощностью 370 л. с. и автоматическую коробку передач. До 100 км/ч Chevrolet Impala разгоняется за 9 с.

Автор: Соломия Цура Chevrolet Impala 1975 года

"Через отличие конструкции, ощущения во время езды по сравнению с современными автомобилями - совсем другие. Машина движется очень плавно. Не могу оставлять ее без присмотра. Сразу же собираются люди, которые хотят посмотреть, потрогать и даже покататься на ней, - говорит владелец автомобиля Альберт Решетов. - Для машины заказывал новую брезентовую крышу и перекрасил в оригинальный красный цвет. Все остальные детали - родные. Из-за большого спроса на автомобиль в США, запчасти для него изготавливают до сих пор ".

Победитель номинации "Автомобиль-легенда" Plymouth Cuda 1971 года

Автор: Соломия Цура Plymouth Cuda 1971 года

Спортивное американское купе относится к сегменту pony cars - небольших, но мощных машин. Машину оборудовали передними дисковыми тормозами и мягким верхом. В комплектацию автомобиля входят спортивные кресла, приборы в отдельных желобах, кондиционер и радио. Модель имеет агрессивный дизайн и яркий цвет.

Автор: Соломия Цура Plymouth Cuda 1971 года

Одна из самых быстрых машин 70-х годов за 5,6 с разгоняется до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля - 240 км/ч. Модель имеет 7-литровый двигатель V8 Hemi с полусферическими камерами сгорания мощностью 425 л. с.

Автор: Соломия Цура Plymouth Cuda 1971 года

Ford Thunderbird 1958 года

Автор: Соломия Цура Ford Thunderbird 1958 года

Четырехместное американское купе - единственное в Украине. Общий тираж - около 200 тыс. Модель была любимой машиной 35-го президента США Джона Кеннеди. Выразительный и солидный дизайн автомобиля разрабатывала та же команда стилистов, и знаменитый Ford Mustang. Кожаный салон автомобиля оборудовали кондиционером, радио, встроенной пепельницей, электроприводом сидений и стеклоподъемников. Система переключения передач в модели находится на руле. Машина получила второй ряд сидений.

Автор: Соломия Цура Ford Thunderbird 1958 года

"Машину выпускали всего два года с 1958 по 1960 годы. Она была конкурентом Chevrolet Corvette, - говорит владелец транспортного средства Федор Костогрыз. - Двигатель модели имеет мощность 345 л. с. и 3-ступенчатую автоматическую коробку передач. Машина есть спортивной и предназначена больше для быстрой езды. С Ford Thunderbird легко выжимаю более 160 км/ч. На реставрацию потратил пять лет ".

Победитель номинации "За сохранение духа эпохи" Lincoln Zephyr 1946 года

Автор: Соломия Цура Lincoln Zephyr 1946 года

В период с 1942 до 1946 года американский автопром делал только отдельные партии этой модели на заказ армии и флота. Из-за этого купе чрезвычайно редкое. На выставке показан автомобиль перед реставрацией. Владелец машины привез ее из Черкасс. Автомобиль получил многочисленные потери, например, у него отсутствует двигатель. Дверные ручки заменяют кнопки, которые до сих пор в рабочем состоянии. Фары овальной формы несколько выпирают из кузова, а заднее колесо почти полностью закрытое съемной вставкой заднего крыла.

Автор: Соломия Цура Lincoln Zephyr 1946 года

"Автомобиль нашли в летней украинской пары. Сейчас она имеет несколько слоев краски, - рассказывает владелец транспортного средства Федор Костогрыз. - Массивный кузов Lincoln сделан из надтолстого металла. Салон купе оборудован электропакетом, в который входили стеклоподъемники и электропривод сидений".

Фестиваль OldCarLand проходил в Государственном музее авиации 6-8 октября. Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe.