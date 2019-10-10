Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 855
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
4 Просмотров: 1944
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2250
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1269
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3114
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1854
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4545
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6381
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3879
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2016
Фото
Все фото
16
11
4
6
3
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Стартовал 11-й Old Car Land
Стартовал 11-й Old Car Land
Показали тизер первого электромобиля Volvo
Показали тизер первого электромобиля Volvo
Nissan показал футуристическую модель Imk
Nissan показал футуристическую модель Imk
Uber запустил бесплатный сервис для отслеживания пробок
Uber запустил бесплатный сервис для отслеживания пробок
Видео
Все видео
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2205
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6462
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1305
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 1071
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
четверг, 10 октября 2019 13:07

Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
10

  Комментировать

Автор: Соломия Цура
  Экспозиция американских автомобилей 40-70-х годов
Экспозиция американских автомобилей 40-70-х годов

Впервые на фестивале OldCarLand представили экспозицию американских автомобилей 40-70-х годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х

Большинство продемонстрированных машин из США сложно увидеть не только на наших дорогах, но и на профильных автомобильных мероприятиях. Gazeta.ua подготовила ТОП-4 редких американских ретромобилей, которые уже стали легендами.

Chevrolet Impala 1975 года

Автор: Соломия Цура
  Chevrolet Impala 1975 года
Chevrolet Impala 1975 года

На своем 5,8-метровом кабриолете владелец катается до 15 раз в год и только в теплый период. Автомобиль имеет складной мягкий верх, который регулируется специальной кнопкой в ​​салоне. Модель является последним кабриолетом, после этого ее выпускали только с жесткой крышей. Середину длинной Impala оборудовали электроприводом сидений, кондиционером и круиз-контролем. Машина имеет 7,4-литровый двигатель мощностью 370 л. с. и автоматическую коробку передач. До 100 км/ч Chevrolet Impala разгоняется за 9 с.

Автор: Соломия Цура
  Chevrolet Impala 1975 года
Chevrolet Impala 1975 года

"Через отличие конструкции, ощущения во время езды по сравнению с современными автомобилями - совсем другие. Машина движется очень плавно. Не могу оставлять ее без присмотра. Сразу же собираются люди, которые хотят посмотреть, потрогать и даже покататься на ней, - говорит владелец автомобиля Альберт Решетов. - Для машины заказывал новую брезентовую крышу и перекрасил в оригинальный красный цвет. Все остальные детали - родные. Из-за большого спроса на автомобиль в США, запчасти для него изготавливают до сих пор ".

Победитель номинации "Автомобиль-легенда" Plymouth Cuda 1971 года

Автор: Соломия Цура
  Plymouth Cuda 1971 года
Plymouth Cuda 1971 года

Спортивное американское купе относится к сегменту pony cars - небольших, но мощных машин. Машину оборудовали передними дисковыми тормозами и мягким верхом. В комплектацию автомобиля входят спортивные кресла, приборы в отдельных желобах, кондиционер и радио. Модель имеет агрессивный дизайн и яркий цвет.

Автор: Соломия Цура
  Plymouth Cuda 1971 года
Plymouth Cuda 1971 года

Одна из самых быстрых машин 70-х годов за 5,6 с разгоняется до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля - 240 км/ч. Модель имеет 7-литровый двигатель V8 Hemi с полусферическими камерами сгорания мощностью 425 л. с.

Автор: Соломия Цура
  Plymouth Cuda 1971 года
Plymouth Cuda 1971 года

Ford Thunderbird 1958 года

Автор: Соломия Цура
  Ford Thunderbird 1958 года
Ford Thunderbird 1958 года

Четырехместное американское купе - единственное в Украине. Общий тираж - около 200 тыс. Модель была любимой машиной 35-го президента США Джона Кеннеди. Выразительный и солидный дизайн автомобиля разрабатывала та же команда стилистов, и знаменитый Ford Mustang. Кожаный салон автомобиля оборудовали кондиционером, радио, встроенной пепельницей, электроприводом сидений и стеклоподъемников. Система переключения передач в модели находится на руле. Машина получила второй ряд сидений.

Автор: Соломия Цура
  Ford Thunderbird 1958 года
Ford Thunderbird 1958 года

"Машину выпускали всего два года с 1958 по 1960 годы. Она была конкурентом Chevrolet Corvette, - говорит владелец транспортного средства Федор Костогрыз. - Двигатель модели имеет мощность 345 л. с. и 3-ступенчатую автоматическую коробку передач. Машина есть спортивной и предназначена больше для быстрой езды. С Ford Thunderbird легко выжимаю более 160 км/ч. На реставрацию потратил пять лет ".

Победитель номинации "За сохранение духа эпохи" Lincoln Zephyr 1946 года

Автор: Соломия Цура
  Lincoln Zephyr 1946 года
Lincoln Zephyr 1946 года

В период с 1942 до 1946 года американский автопром делал только отдельные партии этой модели на заказ армии и флота. Из-за этого купе чрезвычайно редкое. На выставке показан автомобиль перед реставрацией. Владелец машины привез ее из Черкасс. Автомобиль получил многочисленные потери, например, у него отсутствует двигатель. Дверные ручки заменяют кнопки, которые до сих пор в рабочем состоянии. Фары овальной формы несколько выпирают из кузова, а заднее колесо почти полностью закрытое съемной вставкой заднего крыла.

Автор: Соломия Цура
  Lincoln Zephyr 1946 года
Lincoln Zephyr 1946 года

"Автомобиль нашли в летней украинской пары. Сейчас она имеет несколько слоев краски, - рассказывает владелец транспортного средства Федор Костогрыз. - Массивный кузов Lincoln сделан из надтолстого металла. Салон купе оборудован электропакетом, в который входили стеклоподъемники и электропривод сидений".

Фестиваль OldCarLand проходил в Государственном музее авиации 6-8 октября. Организатор мероприятия - клуб технической классики OldCarServiсe.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand Просмотров: 180
Стартовал 11-й Old Car Land
Стартовал 11-й Old Car Land Просмотров: 2853
Сейчас вы читаете новость «Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

В Украине основали новую науку

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Бывший император устроился библиотекарем

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 30718
Впервые в истории &quot;ангелом&quot; Victoria`s Secret стала модель plus-size
Впервые в истории "ангелом" Victoria`s Secret стала модель plus-size
7
 1 Просмотров: 24003
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 12510
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 12006
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 11151
Авто
Гигантские крылья и море хрома: на OldCarLand показали 3 невероятных Cadillac
Гигантские крылья и море хрома: на OldCarLand показали 3 невероятных Cadillac
10
 Просмотров: 234
Какие электромобили наиболее популярные среди украинцев
Какие электромобили наиболее популярные среди украинцев Просмотров: 666
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
16
 Просмотров: 2295
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand
ТОП-5 машины 1920-40-х на OldCarLand
10
 Просмотров: 180
Скорая помощь пересела на суперкары
Скорая помощь пересела на суперкары Просмотров: 2061
Больше всего комментируют
4
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2
Еще один нардеп под подозрением внес миллионный залог
2
"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат
Голосов: 13437
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua