Модернизированный грузовик КрАЗ прошел европейские испытания

Модернизированный грузовик, построенный на базе КрАЗ-5401Н2, успешно прошел тестовые испытания в Венгрии.
Транспортное средство оснащено исследовательской тормозной системой ABS8 с комплектом ABS и функцией динамической стабилизации движения ESP, сообщает SpecMachinery.
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Венгерские специалисты проводили адаптацию системы ABS8 к конкретному транспортному средству. Кроме этого, разрабатывали специальное программное обеспечение и проводили контрольные стендовые испытания автомобиля.
Также автомобиль испытали на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН №13 с серией поправок 11. Специалисты проверяли тормозные свойства автомобиля. Их проводили специалисты аккредитованной технической службы JAFI-AUTOKUT Engineering Ltd. Результат тестов был положительным.
Правила ЕЭК ООН охватывают безопасность транспортных средств, защиту окружающей среды, эффективность энергопотребления и защиту от угона транспортных средств.
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