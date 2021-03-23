Mercedes тестирует новую модель

Фото: Carscoops

Mercedes проводит тестирование новой модели, которая имеет кузов C-Class. Соответствующие фотографии удалось сделать фотошпионам.

Это авто имеет высокий клиренс и широкую колею. Модель также имеет полный привод и систему рулевого управления задней оси, как переработанный S-Class, сообщает Carscoops.

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Прототип является тестовым автомобилем для будущего кроссовера. Mercedes в течение месяцев испытывал полноценные прототипы GLC, поэтому вряд ли он связан с этим автомобилем. Также кажется маловероятным, что это прототип C-Class All-Terrain, поскольку он будет базироваться на универсале C-Class, а не на седане.

Авто также может быть тестовым вариантом для EQC 2-го поколения, который должен выйти через несколько лет.

На этой неделе состоялась первая пресс-конференция группы автомобильных компаний Stellantis. На мероприятии впервые бренд позиционировали не как PSA. А также презентовали множество новых моделей автомобилей. Часть из них гибридные.