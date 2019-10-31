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воскресенье, 17 ноября 2019 11:31

Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге

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Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
На видеофиксацию нарушений на дороге выделят 250 млн грн Фото: Motor Media Review

Из госбюджета планируют потратить 205 млн. грн на серверы для системы фиксации нарушений правил дорожного движения.

Если власть решит запустить систему автофиксации нарушений ПДД - это можно сделать за полгода, - говорит эксперт по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения, правозащитник Владимир Караваев.

Какие типы камер размещают на дорогах?

Монтируют 2 типа приборов. Есть камеры видеонаблюдения, и оборудования для фиксации нарушений правил дорожного движения. Или не все модули, сейчас на наших дорогах, - камеры видеонаблюдения.

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Давно дорожные камеры устанавливают в Украине?

Видеофиксации ориентировочно с 2011-2013-х годов. Тогда их изучали, работала техника в тестовом режиме. После относительно непродолжительных наблюдений опубликовали первые результаты. В течение часа система, мониторила скорость движения, задокументировала около 600 нарушений.

Одной из таких оборудовали участок в столице возле Бабьего Яра. Тогда в режиме онлайн можно было наблюдать, как работает техника, фиксирует скорость.

Сколько камер АФП ПДД тогда установили, в каких регионах?

Среди актуального - камеры, фиксирующие превышение скорости. В общем, работало около 10-15 модулей в Украине. В том числе три в Киеве, несколько в Одессе.

За нарушения, что документировали тестовые приборы, привлекали к ответственности?

Это был просто мониторинг. Смотрели, анализировали, как система работает, в частности при различных погодных условиях, времени суток. Никого не привлекали к ответственности.

Камеры, уже размещены на дорогах, это вероятно "декор", или гаджеты, которые могут способствовать безопасности и комфорта граждан?

Приборы, установленные для видеотрекингу, могут фиксировать определенные виды правонарушений. Но у нас есть ГОСТ, которым предусмотрены определенные требования к фиксации определенной информации. А камеры, уже стоят - не соответствуют ДСТУ. Поэтому сейчас, все они документируют - суд вряд примет как доказательную базу. Поэтому это просто - камеры наблюдения. Хотя они не являются бесполезны.

Для чего же размещают камеры видеонаблюдения?

По меньшей мере, с той же целью, с которой их устанавливают на улицах, домах населенных пунктов - для наблюдения за территорией, возможно, для эффекта предупреждения потенциальных правонарушений.

На автодорогах, камеры ставят для мониторинга пробками, дорожной обстановкой. Если, скажем, совершили преступление, то с помощью камер видеонаблюдения, можно задокументировать обстоятельства происшествия, направление движения "объектов", в частности машин. Современные приборы могут помочь визуализировать номера транспортного средства и другие характерные признаки нарушителя. Техника фиксирует: где, кто, куда, как пошел.

Кто тормозит запуск автосистемы фиксации нарушений ПДД?

Запуска этого проекта часто мешают бюрократические препятствия. Среди самых свежих и самых масштабных - "Укрпочта". Они заявили, мол, пусть полиция сама каждый "письмо счастья" упаковывает в конверт, реестр формирует. Заказные письма - кропитна дело. Но, вроде бы, с этим уладили.

"Пробки" преодолевали и с "Укравтодором". Представители компании заявили, что камеры нуждаются в электропитании, а в их бюджете не предусмотрены деньги на энергообеспечение этой техники. "Поработали", и тут, вроде, договорились. Но система до сих пор не работает, хотя есть закон, постановление правительства.

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Что нужно для запуска системы?

Зеленый свет от государства есть, но тянет на дно слабость исполнительного государственного инструмента. Если, скажем, премьер-министр даст жесткий приказ на качественное выполнение - вопрос бы быстро и эффективно закрыли.

Когда скорее всего заработает система автоматической фиксации нарушений ПДД?

Еще в прошлом году в Украине создали фонд, ресурсы которого должны направить на обеспечение безопасности дорожного движения. Фонд наполняют средствами, деньги есть. Но тендер, по содействию закупку системы, объявили лишь около месяца назад. Сейчас идет отбор исполнителя реализации программы. После - закупят материальную базу. Она требует запуска, ее нужно установить, настроить, протестировать. Я не думаю, что до конца этого года успеют с этим.

Кто координатор проекта?

Министерство внутренних дел Украины. Оно курирует тему, но нормативно-правовая база недоработана. В частности, полномочия и функциональные обязанности органов власти, четко не прописали. Отсюда, в частности, и определенные трудности по запуску системы.

В каком режиме будет работать система автоматической фиксации нарушений ПДД, или мониторить ночью?

Функционировать проект круглосуточно. Фиксировать ли не все правонарушения ПДД, предусмотренные нормативно-правовыми актами. В частности документировать превышение скорости, проезд на запрещающий знак светофора, движение по тротуарам.

Будел ли работать система автоматической фиксации нарушений ПДД за острых, неблагоприятных погодных условий?

Дождь, снег, туман - не проблема. Государство около двух лет работала над госстандартам по этому проекту. Учитывали опыт, преимущества, недостатки зарубежных систем. Это для того, чтобы создать прочную основу для качественного функционирования "автофиксации", в частности, и о работе в наших климатических условиях.

Или документировать система нарушения, не связанные с ПДД?

Надо учитывать особенности работы автоматической фотофиксации. У камер документирования нарушений ПДД - задача математическая, узкопрофильная. Они "заточены" под анализ дороги и выявления нарушений именно ПДД.

Какова роль человека в непосредственном процессе мониторинга дорог?

Человек не сидеть и не наблюдать ежесекундно за каждой камерой. На то система и называется - автоматическая. Она документирует нарушения нормы и передает в центр мониторинга на анализ. Правильно - камера фиксирует не нарушение, а событие с признаками нарушения. Ведь на дороге может быть непредвиденная ситуация. Скажем, водитель нарушил ПДД с целью предотвращения ДТП. Получается, что формально водитель нарушил, но несправедливо его наказывать, если он это сделал, как крайне необходимую потребность.

Задача центра мониторинга, человека, пересматривать кадры - определить, что это: действительно нарушение или событие с признаками нарушения, совершенная как необходимость. Если это будет вынужденное "несоблюдение нормы" - это не расценят как нарушение. Если же это явное злодеяние - запустят процедуру по соблюдению правопорядка и привлечения виновного к ответственности.

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Будет ли выполнять "система" функции, не связанные с официально объявленным, например сбором информации о неплательщиков алиментов?

Система автоматической фиксации нарушений ПДД может задокументировать номерной знак, марку машины, но не того, кто управляет транспортным средством. Не думаю, что проектом предусмотрели реализацию функции, не связанные с документированием нарушений ПДД.

"Письма счастья". Как это было и есть рассылать их снова?

Последние письма счастья присылали в 2010 году. Тогда ГАИ укомплектовали инструментами мониторинга "Визир". Аппарат фиксировал скорость движения транспортного средства. Правоохранители использовали их для документирования нарушений в его вручную. Письмо отправляли автовладельцу с вложенным фото авто с записанной скоростью. Со временем генпрокуратура издала постановление, о незаконности применения "Визиров". Поддержал решение и Конституционный суд. В 2010 году, использование приборов признали незаконным.

Проблема в том, что во время документирования нарушений ПДД, не устанавливали, кто управлял машиной. Тогда привлекали к ответственности, а это - противоречивый факт. Скоро, мы можем иметь что-то похожее, через определенные недостатки в в Законе, по автофиксации нарушений ПДД.

Что не так с нормативно-правовым актом?

Авторы актуального законопроекта считают, что документ будет. Я - на стороне юристов, которые считают, что нет. Только запустят систему и придет первый "письмо счастья" - сразу пойдут встречные судебные иски. Потому сообщения о правонарушениях получат владельцы транспортных средств. Это как и с "Визир". И здесь, сейчас, все просто. На автовладельца выпишут штраф, а он сможет доказать, что во время правонарушения, был совсем в другом городе, конечно, если это действительно так. И логично, что нельзя привлечь к ответственности лицо за нарушение, к которому она не причастна. Думаю, мы еще увидим "интересные" истории связанные с этим. Не исключено, что мы будем иметь дежа вю 2010-го года.

Что делать для успеха проекта, возможно, решение - документирование и идентификация лица водителя?

Документирования лицо водителя - хорошее решение. Но в Украине, сейчас, это реализовать довольно непросто. В стране много машин ездят с тонированными стеклами. Через тонировка, техзасиб задокументировать ни лицо не сможет.

Зарубежная практика эту проблему решает так: у "них" есть понятие солидарной ответственности. Поскольку управление авто - источник повышенной опасности, законодательством определенных стран предусмотрено, что при передаче управления другому лицу, владелец берет на себя всю ответственность связанную с этим решением. Когда камера фиксирует нарушение - полиция направляет запрос владельцу, и просит его сообщить, кто совершил правонарушение. Если владелец говорит кто руководил - отвечать тот, кто действительно управлял транспортным средством противоправного акта. Если владелец ничего не сообщил - привлекут к ответственности автовладельца.

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Для эффективной работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, нормативно правовая база есть и она неплохая. Изменения в админкодес внесли постановления Кабмина приняли, ДСТУ, другие элементы нормативно-правовой базы подготовлены. Исключение - тема о том, что сейчас невозможно установить кто управляет машиной во время совершения правонарушения. Поэтому, если ничего не изменят, к ответственности привлекать владельца транспортного средства, хотя, непосредственно, правонарушения и не он может совершать. Доработка этого необходимого элемента справедливости и жесткое желание власти запустить автоматическую систему видеофиксации нарушений ПРД - могут реализовать этот проект эффективно, ради безопасности и справедливости на автодорогах Украины.

Автор: Богдан Пихачек
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