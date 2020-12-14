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понедельник, 14 декабря 2020 12:27

Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта

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Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
В Украине прошел ледяной дождь Фото: pinterest

10 декабря в столице прошел дождь. При минусовой температуре все покрылось льдом, а улицы напоминали каток. За сутки в Киеве произошло 503 автомобильные аварии. В них лица, а 6 травмировались.
– Количество аварий всколыхнули Украину. Важно помнить, что тормозной путь автомобиля на льду в несколько раз длиннее, чем на сухом или мокром покрытии. Безопасной скоростью движения в Украине считают 50 км \ час. Тормозной путь зависит от скорости автомобиля. Если водитель совершает движение при скорости 60 км \ ч, то по мокрому покрытию должен ехать 50 км \ ч, в снег - 20-30 км \ ч, а вот если гололедица - 10 км \ ч. Любое превышение скорости на льду приведет к дорожно-транспортному происшествию, - говорит Gazeta.ua инструктор из контор аварийного управления в компании "Автоинструктор" в Киеве Андрей Позняков. Имеет опыт работы 8 лет.

Как правильно ехать по улицам города и по трассе в гололед?

Во время движения в городе нужно держать скорость потока. Например, если автомобили едут 60 км \ ч и начинают одновременно тормозить, то есть возможность избежать ДТП. Потому тормозной путь будет одинаковый, отличие в один или два метра, учитывая индивидуальные особенности транспортного средства - размер, объем. Водители должны учитывать особенности погодных условий.
Гололедица на скоростных трассах опасна. Например, путь Киев-Одесса. На ней максимальная скорость движения 110 км \ ч, то в снег лучше ехать 60-70 км \ ч, а во время гололеда оставить машину на обочине или на парковке. Пересидеть пока дорогу расчистят. Лучший вариант оставить автомобиль и поехать другим способом, если это не форс-мажорная ситуация. Групповые аварии чаще всего происходят именно на таких дорогах. Может быть более 10-20 машин в одном ДТП, из-за большой скорости водитель не успевает тормозить.
Например, недавно в Киеве была такая ситуация. Водители припарковали свои автомобили и пересели на метро. Лучшее решение. Не подвергать себя и других опасности.

Чем отличается управления автомобиля на скользкой дороге на переднем приводе, на заднем и на переднем?

В Украине 90 процентов автомобилей на переднем приводе, 8 процентов в полном и 1-2 процента на заднем. Важно знать особенности управления
Автомобиль на заднем приводе более склонен к заносу. В фильме "Форсаж" хорошо проиллюстрирован момент дрифта, именно на заднеприводной машине, но профессиональными каскадерами. Не нужно повторять их маневры. Если при заносе, например, задняя часть пошла вправо, руль надо крутить вправо, убрав ногу с педали газа. Не надо жать на тормоза, не выключать сцепление. Как только машина начинает выравниваться, не дожидаясь прямолинейного движения автомобиля, начинайте выкручивать руль в обратную сторону.
Переднеприводный автомобиль ведет себя иначе. Если на заднеприводном авто задние колеса всегда пытаются обогнать передние, то у переднеприводного автомобиля колеса тянут все авто за собой. Поэтому если машину заносит не надо нажимать ни на тормоза, ни на сцепление. Но при этом немного прибавить газу и корректировать движение рулем.

Как правильно тормозить?

Если дорога скользкая и авто начинает заносить следует использовать метод порывистого торможения. Постепенно увеличивать силу нажима на педаль. Главное это делать плавно, с эквивалентом времени 3-4 натиска в секунду. Таким образом можно уменьшить тормозной путь и удержать траекторию движения транспортного средства.
Если автомобиль имеет механическую коробку передач, то стоит последовательно "сбрасывать" передачи при торможении: с пятой или четвертой на третью передачу, а затем - на вторую. На скорости ниже 60 км / ч в гололед лучше включать вторую передачу.

Какую роль отыграет Анти блокирующая система колес во время гололеда?

Анти блокирующая система колес - это большое преимущество для водителей во время гололеда. Во время экстренного торможения колеса не блокируются полностью. Такая комплектация позволяет контролировать машину за экстренных условий. Если автомобиль будет двигаться со средней скоростью по гололеду есть меньше вероятность, что его занесет. Благодаря АБС уменьшается и тормозной путь транспортного средства. Если на обычном автомобиле, чтобы затормозить надо использовать метод приривчастого нажатия на тормоз, то с этой системой электроника автомобиля самостоятельно выполняет это действие. Но с большим эквивалентом времени, то есть 15-20 раз в секунду.
Что должно быть у каждого автомобилиста во время гололеда? как готовиться?
Обязательных требований нет. Но для комфорта водителя должен быть скребок, чтобы быстро очистить авто. В автомобиле должна работать печка, для обогрева заднего окна и боковых сторон. Обязательно нужно залить зимний омыватель. Потому что с летним все замерзнет и придется ждать плюсовую температуру на улице.

Что вы посоветуете украинским водителям?

Если у вас есть автомобиль, купите качественные зимние шины. Потому экономить на них это как купить дешевую обувь, а потом мерзнуть всю зиму.

Если на улице гололед и водитель не уверен стоит ли ехать, то лучше оставить автомобиль дома и поехать на метро. Не играйте в рулетку.

Если есть средства, но нет навыков, советую пройти водителям курсы с контр аварийного вождения автомобиля. Там научат ездить на любом покрытие. Скупой платит дважды. Если автомобиль с задним приводом, на нем в гололед желательно вообще не выезжать, каких бы навыков вождения у вас не было.

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В столице инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды.

Автор: Дарья Гергель
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