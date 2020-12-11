Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах

Сетью активно распространяются фото и видео последствий дождя и мороза в столице. Вчера, 10 октября, город превратился в сплошной каток. Горожане снимают забавные и в то же время опасные ситуации на дорогах.

Из-за непогоды в столице сегодня ввели оперативное положение. Общественный транспорт курсирует не по определенному графику и с существенными задержками. Аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" тоже оказались в ледяной ловушке и не смогли принять ряд рейсов из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах.

В Киевской области временно ограничили движение грузового транспорта и автобусов на время обработки магистралей спецтехникой, а столицу парализовали пробки. По состоянию на 18:30 10 октября они были на уровне 9 баллов. Непогода сразу сказалась на стоимости такси. Она взлетела до космических цифр.

Фото: Анатолий Сирык "Укринформ"

Так выглядел вчера Андреевский спуск. На кадрах видно, как ребенок пытается подняться на тротуар, но безрезультатно. Все, кто "шли" в обратном направлении - ехали.

"А сегодня по Андреевскому спуску не все могут гулять, точнее гулять могут не только все, мало кто может это делать", - говорится в описании видео в Facebook "Киев Оперативный".

На парковке одного из столичных ТРЦ занесло маршрутное такси. Маневры транспорта завершились ДТП, когда автомобиль въехал в легковушку, водитель которого тоже не смог справиться с управлением.

"Украинский дрифт круче Токийский, у нас дрифтуют даже маршрутки", - говорится в описании видео.

Отдельных киевлян не остановила гололедица и перезагружены магистрали. Кое-кто решил прокатиться на электрическом моноколесе.

"Кому гололед, а кому покатушки на моноколесе во втором ряду", - говорится в описании видео.

Другие горожане подошли к ситуации с юмором и достали коньки. Пользователи сети сняли даже 2-х спортсменов, которые играли в хоккей во дворе многоэтажки.

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В Киеве на ул. Энтузиастов водитель легковушки влетел в дерево. Он не справился с управлением из-за гололеда. 1 человек погиб, других пострадавших забрали в больницу.