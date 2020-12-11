На скользкой дороге легковушку занесло в дерево - есть жертвы

В Киеве на улице Энтузиастов водитель легковушки влетел в дерево.

Он не справился с управлением из-за гололеда, пишет dtp.kiev.ua. Один человек погиб, других пострадавших забрали в больницу.

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Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua Водитель не справился с управлением из-за гололеда

Сейчас на месте аварии работают спасатели ДСНС, "скорая помощь" и полиция. Обстоятельства ДТП выясняются.

В Киеве из-за дождя и минусовой температуры дороги взялись льдом. Коммунальщики обрабатывают их противогололедными средствами. На улицах работают более 300 единиц спецтехники. Из-за непогоды столицу сковали пробки. Машины массово съезжают со своих полос.