Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды

В Киеве из-за дождя и минусовой температуры дороги взялись льдом. Коммунальщики обрабатывают их противогололедными средствами. На улицах работают более 300 единиц спецтехники.

Из-за непогоды столицу сковали пробки. По состоянию на 18:30 они были на уровне 9 баллов.

Автор: Скрин навигатора Waze

Фиксируют большое количество ДТП. Машины массово съезжают со своих полос.

Грузовики не могут выехать на подъем. На Шулявском мосту стала колонна фур.

На Андреевском спуске кроссовер покатился на людей. Продавец, на которого двигалась машина, успел выпрыгнуть на капот.

В Киевской области с 16:00 запретили движение грузовиков. Ограничения также ввели на территории Житомирщины.

Опади та мороз – погодні умови в Київській області ускладнюють дорожній рух🌨️❄️🌧️ 🚘 Водії, по можливості, утримайтесь... Опубліковано Патрульна поліція Київської області Четвер, 10 грудня 2020 р.

Синоптики предупредили, что ближайшей ночью в западных, северных областях и в Винницкой области ожидаются мокрый снег и дожди. 11 декабря днем осадки возможны только в западной части Украины. В большинстве областей будет преобладать сухая погода. В Киеве в пятницу обещают влагу, однако днем осадки прекратятся. В течение дня в столице потеплеет до +1°С.