Как рекламируют наиболее экономичные автомобили

На расход топлива влияет стиль вождения автомобилем. Фото: InfoCar

Многие владельцы автомобилей пытаются хоть как-то снизить расход топлива. Среди причин - рост цен на бензин.

Расход топлива в авто зависит от многих факторов. В частности, от качества дорожного покрытия, рельефа местности, погоды, интенсивности движения. К примеру, повышает расход топлива езда по холмистой местности, направление ветра, частое торможение машины.

Расход топлива также зависит от технического состояния автомобиля, залитого в двигатель и коробку передач масла, качества бензина.

Эксперты провели тестирование, изучили характеристики машин и сделали выводы о возможности уменьшить расход топлива. Специалисты назвали наиболее экономичные автомобили.

Gazeta.ua подготовила подборку реклам наиболее экономичных автомобилей.

Honda HR-V

Расход топлива 5,2 л нa 100 км пути.

Suzuki SX4 S-Cross

Расход топлива 5,2 л нa 100 км пути.

Suzuki Vitara

Расход топлива 5,2 л нa 100 км пути.

Seat Arona

Расход топлива 5,3 л нa 100 км пути.

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Mini Cooper D Countryman

Расход топлива 5,3 л нa 100 км пути.

В США выбрали самые надежные автомобильные марки состоянию на 2018 год. Выбирали по частоте поломок двигателя в автомобиле бренда. Лидером по надежности двигателей назвали автомобили японской Toyota. Рейтинг опубликовала американская компания CarMD.