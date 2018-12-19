Как рекламируют наиболее экономичные автомобили

Многие владельцы автомобилей пытаются хоть как-то снизить расход топлива. Среди причин - рост цен на бензин.
Расход топлива в авто зависит от многих факторов. В частности, от качества дорожного покрытия, рельефа местности, погоды, интенсивности движения. К примеру, повышает расход топлива езда по холмистой местности, направление ветра, частое торможение машины.
Расход топлива также зависит от технического состояния автомобиля, залитого в двигатель и коробку передач масла, качества бензина.
Эксперты провели тестирование, изучили характеристики машин и сделали выводы о возможности уменьшить расход топлива. Специалисты назвали наиболее экономичные автомобили.
Gazeta.ua подготовила подборку реклам наиболее экономичных автомобилей.
Honda HR-V
Расход топлива 5,2 л нa 100 км пути.
Suzuki SX4 S-Cross
Расход топлива 5,2 л нa 100 км пути.
Suzuki Vitara
Расход топлива 5,2 л нa 100 км пути.
Seat Arona
Расход топлива 5,3 л нa 100 км пути.
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Mini Cooper D Countryman
Расход топлива 5,3 л нa 100 км пути.
В США выбрали самые надежные автомобильные марки состоянию на 2018 год. Выбирали по частоте поломок двигателя в автомобиле бренда. Лидером по надежности двигателей назвали автомобили японской Toyota. Рейтинг опубликовала американская компания CarMD.
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