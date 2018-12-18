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вторник, 18 декабря 2018 14:07

Остановили выстрелами: полицейские гонялись за мужчиной с ребенком в авто
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Полицейские начали погоню, когда водитель с выключенными фарами проигнорировал просьбу остановиться
За внедорожником вели погоню целый час
С беглецом в авто также были его жена и дочь
В багажнике обнаружили оружие
Мужчина не смог объяснить, почему убегал от полииции

В Ровно полиция целый час вела погоню за внедорожником с ребенком внутри. Водитель не реагировал на полицейских и таранил их авто. В конце концов копы открыли огонь и остановили беглеца. Об этом пишет пресс-служба полиции Ровенской области.

Погоня произошла в понедельник, 17 декабря.

Около 22:00 экипаж полиции заметил автомобиль Mercedes-Benz ML 430, который ехал с выключенными фарами. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и начал убегать, говорится в сообщении.

Внедорожник выехал на трассу Киев-Чоп и поехал в направлении столицы. Неподалеку от села Горбаков Гощанского района полицейские служебным автомобилем заблокировали движение беглецу. Но тот развернулся и поехал обратно в Ровно по встречной полосе.

Вблизи города полицейские создали искусственную пробку. Беглец ее объехал и врезался в полицейский Mitsubushi Outlander.

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После этого водитель внедорожника без остановок продолжил бегство. Около 23:00 во время преследования экипаж патрульных начал совершать обгон авто злоумышленника. Тот попытался столкнуть полицейский Mitsubushi с дороги. В результате столкновения обе машины совершили наезд на придорожное ограждение.

После остановки 3 полицейских вышли из машины и пытались приблизиться к внедорожнику. Тогда злоумышленник пытался задним ходом наехать на них. Правоохранители открыли огонь по колесам.

После этого полиции удалось остановить беглеца. Выяснилось, что это 42-летний житель поселка Понинка Хмельницкой области. В салоне Mercedes также находилась 38-летняя жена водителя и малолетняя дочь.

Почему водитель внедорожника сопротивлялся, он объяснить не смог. При осмотре его автомобиля полицейские обнаружили пневматические пистолет и винтовку.

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Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос про объявление ему подозрения за сопротивление работнику правоохранительного органа.

По данным правоохранителей, во время погони травмировались 3 полицейских. Их пока осматривают медики. Кроме того, были повреждены 2 служебных автомобиля.

В Днепре задержали гражданина РФ, который устроил ДТП при попытке скрыться от сотрудников полиции.

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