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вторник, 18 декабря 2018 10:20

Собственного производства: какие авто украинцы показали мира сего года

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За ноябрь в Украине выпустили 520 единиц автотехники. Среди них - два грузовика и 78 автобусов.

С начала года в Украине изготовили 6350 автотранспортных средств. Из них легковых автомобилей - 5463 шт. Коммерческих - 132 шт. Автобусов - 755 шт.

Gazeta.ua подготовила подборку авто-новинок украинского производства 2018 года.

Электрогрузовик ERCV27

Первый украинский электрический грузовик показали на заводе АСЗ №1 "Богдан Моторс" в Луцке 22 ноября.

Ее изготовили на заказ и по лицензии датской компании Banke Electromotive. Летом "Богдан" заключил договор с Banke о разработке модели конструкции грузового автомобиля и изготовление грузовиков. Машина получила положительные отзывы у заказчика. После сертификации в Дании начнется серийный выпуск. Договорились о поставке 15 таких моделей.

  В Луцке презентовали первую украинскую електровантаживку. Фото: Волынская правда
В Луцке презентовали первую украинскую електровантаживку. Фото: Волынская правда

Грузовик оборудуют комплектом аккумуляторов на 220 кВт/ч. Весит 27 т. Максимальная скорость 80 км/ч. Через полчаса автомобиль можно зарядить до 80% мощности батарей. Предназначена для работы в городе. Это обеспечивают две поворотные оси: передняя и задняя. Они сокращают радиус разворота. Низкую кабину электрогрузовика изготовили в стилистике Mercedes-Benz Iconic со сдвижными дверями и системой видеообзора. Кабина оснащена вентиляцией, системой отопления и кондиционером.

Автобус-внедорожник Torsus Praetorian

Это первый в мире автобус-внедорожник. Его создала компания Pulsar Expo. Представили летом. Машина сочетает в себе пассажировместимость автобуса и проходимость военного грузовика. Использовать можно, как для аварийно-спасательных работ, так и для перевозки школьников в районы, куда обычным транспортом не добраться.

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Корпус машины изготовлен из композитных материалов. Они покрыты полиуретановым покрытием. Такой материал легче металла и позволяет делать более широкий спектр форм, не ржавеет. Внутри - мощный пространственный каркас. Автомобиль собирают из готовых компонентов. Детали изготовлены на заводах стран Евросоюза и США.

Разработкой заинтересовались в Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии, Грузии и Бангладеш.

Машина укомплектована мощной рессорной подвеской, 12-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач, 6,9-литровым турбодизельным двигателем на 240 л. с. В салоне 35 кресел с трехточечными ремнями безопасности. У каждого пульт управления вентиляцией и отоплением, DVD-проигрыватель с мониторами. Машина оборудована лебедкой.

Весит 13,5 т. Максимальная скорость - 117 км/ч.

Грузовики для ООН

"АвтоКрАЗ" изготовил партию грузовиков для одной из стран Юго-Восточной Азии. Куда именно, на заводе не уточняют. Показал их в начале декабря в Кременчуге.

Заказанные по внешнеэкономическому контракту - полноприводные бортовые и шасси КрАЗ -5233 и шасси КрАЗ-65053. Все грузовики имеют моторы мощностью 380 л.с. Автомобили белого цвета. Их направят на помощь миротворческому контингенту ООН. Заказали более 10 единиц.

  КрАЗ изготовил автомобили для ООН. Фото: autokraz.com.ua
КрАЗ изготовил автомобили для ООН. Фото: autokraz.com.ua

Бортовые машины вместе с шасси, на которые партнер из-за границы установит различные специальные надстройки - АПЗ, цистерны для питьевой воды, мусоросборщики. Автомобили будут работать в экстремальных дорожных и природно-климатических условиях.

Украинская компания Everest разработала новую бортовую информационную систему Hermes-C2 (Command and Control), которая вместе с комплектом вспомогательного оборудования устанавливается на танк и интегрируется со средствами связи. Устройство обеспечивает автоматизацию функций командования и контроля.

Автор: Ирина Рубан
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