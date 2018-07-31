В Украине разработали уникальную бортовую информационную систему для танков

Украинская компания Everest разработала новую бортовую информационную систему для танков / фото: everest.uа

Украинская компания Everest разработала новую бортовую информационную систему Hermes-C2 (Command and Control), которая вместе с комплектом вспомогательного оборудования устанавливается на танк и интегрируется со средствами связи.

Устройство обеспечивает автоматизацию функций командования и контроля, сообщает Defence Express.

Вын осуществляет передачу формализованных команд и донесений с функциями подтверждения, а также обмен информацией о боекомплект, наличие горючего, техническое состояние или состояние экипажа.

Военные получат доступ к картографическим данным, отражение своего местонахождения по данным GPS (радиостанции и собственный модуль), а также сектора обзора и тактической обстановки. Система может в автоматическом или ручном режиме проложить маршрут, будут видеть другие члены боевой группы.

"Мы изучаем потребности военных, анализируем события в ООС, позволяет нам эффективно реализовать решение для нашей армии. Система Hermes-C2 предоставит украинским танкистам возможность быстро реагировать на угрозы и существенно повысит эффективность использования бронетанковой техники Вооруженными Силами Украины", - говорит представитель компании Дмитрий Люлин.

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Как отмечают представители компании Everest, разработчики уже сейчас работают над усовершенствованием системы. В то же время в большинстве случаев вопрос модернизации устройства решается заменой программного обеспечения.

Вооруженные силы Украины получили радиолокационную станцию ​​"Малахит". Размещается на шасси КрАЗ и одном грузовом прицепе. Радар может обнаруживать цели, двигающиеся со скоростью до тысячи метров в секунду, и сопровождать до 256 из них. Производителем новой РЛС является компания "Укрспецтехника".