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понедельник, 17 декабря 2018 15:15

Назвали самые надежные авто в мире

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В США выбрали самые надежные автомобильные марки состоянию на 2018 год. Выбирали по частоте поломок двигателя в автомобиле бренда.

Лидером по надежности двигателей назвали автомобили японской Toyota. Рейтинг опубликовала американская компания CarMD.

Второе и третье место рейтинга занимают Acura и Hyundai соответственно. В пятерку также вошли Honda и Mitsubishi.

  Фото: carmd
Фото: carmd

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Надежным автомобилем категории компактов стала японская Honda Civic 2016 года. Среди минивэнов эксперты дали высокую оценку японской Toyota Sienna 2017 года.

  Фото: carmd
Фото: carmd

В сегменте седанов и хэтчбеков надежностью отличилась Honda Accord 2017 года. Наиболее надежным полноразмерным кроссовером назвали GMC Acadia 2017. При этом, среди компактных SUV лидером стала японская Subaru XV Crosstrek 2017. В сегменте пикапов по надежности вырвался вперед амереканский Ford F-150.

С начала 2018 года украинцы купили более 60 тыс. новых легковушек. Больше всего - в Киеве. Каждый третий новый автомобиль покупали в столице. Самая популярная машина чешского производства SKODA Octavia.Власникамы автомобилей стали 571 киевлянин.

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