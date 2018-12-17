Назвали самые надежные авто в мире

В США выбрали самые надежные автомобильные марки состоянию на 2018 год. Выбирали по частоте поломок двигателя в автомобиле бренда.

Лидером по надежности двигателей назвали автомобили японской Toyota. Рейтинг опубликовала американская компания CarMD.

Второе и третье место рейтинга занимают Acura и Hyundai соответственно. В пятерку также вошли Honda и Mitsubishi.

Фото: carmd

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как разбиваются любимые автомобили украинцев

Надежным автомобилем категории компактов стала японская Honda Civic 2016 года. Среди минивэнов эксперты дали высокую оценку японской Toyota Sienna 2017 года.

Фото: carmd

В сегменте седанов и хэтчбеков надежностью отличилась Honda Accord 2017 года. Наиболее надежным полноразмерным кроссовером назвали GMC Acadia 2017. При этом, среди компактных SUV лидером стала японская Subaru XV Crosstrek 2017. В сегменте пикапов по надежности вырвался вперед амереканский Ford F-150.

С начала 2018 года украинцы купили более 60 тыс. новых легковушек. Больше всего - в Киеве. Каждый третий новый автомобиль покупали в столице. Самая популярная машина чешского производства SKODA Octavia.Власникамы автомобилей стали 571 киевлянин.