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воскресенье, 23 декабря 2018 07:25

Как разбиваются самые безопасные автомобили

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Как разбиваются самые безопасные автомобили
EuroNCAP назвал лучшие авто года. Фото: CAR magazine

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей с оценкой активной безопасности и пассивной безопасности EuroNCAP подвела итоги за 2018-й.

Специалисты определили самые безопасные автомобили. Таковы немецкий Mercedes-Benz A-Class, японские Lexus ES и Hyundai Nexo. Они получили наивысшую оценку в 5 звезд.

Mercedes заработал 96% за защиту взрослых, 91% - за детей и 92% - за безопасность пешеходов при наезде, 75% - за оценили электронные системы безопасности.

Безопасным в сегменте семейных автомобилей Lexus ES получил 91% взрослых, 87% - за детей, 90% - за пешеходов и 77% - за электронных помощников.

Внедорожник Hyundai Nexo получил 94% за безопасность взрослых, 87% - за детей и 67% - за пешеходов, за электронные системы - 80%.

Gazeta.ua подготовила подборку краш-тестов самых безопасных автомобилей.

Mercedes-Benz A-Class

Lexus ES

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Hyundai Nexo

В США выбрали самые надежные автомобильные марки состоянию на 2018 год. Выбирали по частоте поломок двигателя в автомобиле бренда. Лидером по надежности двигателей назвали автомобили японской Toyota. Рейтинг опубликовала американская компания CarMD.

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