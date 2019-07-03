Как разбивается Tesla Model 3. Краш-тест лучшего в мире электромобиля

Фото: AutoExpress

Tesla Model 3 получила 5 звезд безопасности.

На тестах в машины прекрасно работали автономные системы экстренного торможения и предупреждения о лобовом столкновении. Результаты объявляла экспертная Еврокомиссия Euro NCAP, сообщает AutoExpress.

Во время столкновения электромобиля защиту взрослого водителя составляет 96%. В этом году такой результат имеют 4 машины. В отношении детей, то уровень их защиты в салоне Еврокомиссия оценила в 86%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Аттракцион за 510 грн" - сеть возмутил штраф водителя, который проехал по пешеходному мосту

Компанию похвалили за высокий уровень безопасности. Также отметили правильное использование пространства, Tesla освободила от двигателя. Model 3 получила одни из лучших показателей безопасности за время существования Euro NCAP, добавили в комиссии.

Около половины автомобилистов считают, что автопилот Tesla полностью автономный и после его включения можно не следить за дорогой.