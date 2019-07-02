Porsche отзывает в россиян свои автомобили

Porsche Panamera будут отозваны из России Фото: Porsche Newsroom

Более 2 тыс автомобилей Porsche Panamera будут отозваны из России.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года, с определенными VIN-кодами, сообщает Росстандарт.

"Причиной отзыва автомобилей есть вероятность коротких замыканий в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возникновению термических инцидентов, в том числе, в транспортных средствах, которые поставлены на стоянку", - пишут в Росстандарт.

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В Porsche проведут проверку блока. При необходимости, осмотрят его доработки или заменят на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса.

"Владельцам будет рекомендовано парковать свой автомобиль только на улице и с соблюдением достаточного расстояния от других автомобилей, а также зданий до осуществления ремонтного воздействия, чтобы свести к минимуму любые возможные риски для людей и окружения", - говорится в сообщении.

Для владельцев все работы будут осуществляться бесплатно.

Компания Mazda отозвала в России 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5 из-за серьезного дефекта двигателя.