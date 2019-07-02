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вторник, 02 июля 2019 18:57

Появилась страна, в которой каждая вторая машина - электромобиль

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Автор: iXBT
  Электромобили в Норвегии занимают 48% авторынка
Электромобили в Норвегии занимают 48% авторынка

В Норвегии 48% авторынка приходится на электромобили.

Самой популярной маркой в ​​стране является Tesla. В июне норвежцы приобрели 3,7 тыс. этих авто, а это 24,5% рынка. С начала 2019 Tesla продала 12,6 тыс. машин, или 16,1% из всех электромобилей, сообщает iXBT.

Вторую строчку занимает Volkswagen - 1,8 тыс., что составляет почти 12% рынка. За этот год компания продала 10,2 тыс. От общих продаж - это 13%.

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Третьей стала Toyota. С результатом 1,7 тыс. проданных машин за июнь, марка заняла 11,4% рынка. С начала года - это 7,9 тыс. и 10,1% рынка.

В Норвегии надеются, что к 2025 году все машины в стране будут электрическими.

За 5 месяцев 2019 года в Украине продали 227 новых электромобилей, что на 67% больше, чем годом ранее.

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