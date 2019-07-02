Неизвестные побили и разрисовали автомобиль BMW

В Киеве расписали машину с требованием вернуть деньги.
На улице Дарвина Печерского района неизвестные расписали седан BMW. Фото опубликовал Влад Антонов на своей странице в Facebook.
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"Когда занял бабосы, но доход не вырос более 4 000 грн" - подписал фотографии автор.
Судя по надписи, владелец машины задолжал кому-то средства. Кузов машины покрыт надписями: "верни деньги".
Ранее в Киеве взорвался припаркованный Lexus. В автомобиле практически полностью выгорел моторный отсек.
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