Как автомобили влетают в кювет

Зимой увеличивается количество аварий на дорогах. Причиной тому не только плохие погодные условия - снег, гололедица или плохая видимость. Виновниками становятся и сами водители, потому что кто-то "не переобулся" в зимние шины, кто-то нарушает скоростные режимы и не меняет маневры управления.

Сегодня утром на автодороге Киев-Обухов произошло ДТП. Участниками аварии стали более 10 транспортных средств. Из-за тумана и гололеда произошло столкновение между грузовиком и автомобилем "Таврия". Пытаясь избежать ДТП, в кювет съехал автобус сообщением "Одесса-Киев", в салоне которого находились 20 пассажиров.

Автор: Нацполиция В результате аварии пострадал 1 человек.

Gazeta.ua подготовила подборку аварий, во время которых автомобили взлетели в кювет.

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На автодороге Киев-Обухов произошло ДТП. На скользкой дороги перевернулся пассажирский автобус "Mercedes-Benz". Из-за гололеда водитель не справился с управлением. Транспортное средство слетел с дороги и перевернулся. 8 пассажиров получили травмы.