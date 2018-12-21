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пятница, 21 декабря 2018 08:02

Сколько заплатили за растаможку евроблях с начала действия новых правил

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Сколько заплатили за растаможку евроблях с начала действия новых правил
По состоянию на 20 декабря 2018 украинцы оформили почти 6,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. Фото - Униан

По состоянию на 20 декабря 2018 года украинцы оформили почти 6,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

За них владельцы добровольно уплатили 52,3 тыс. грн - 8,5 тыс грн за каждый автомобиль, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

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"Из общего количества растаможенных авто - почти 6,2 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 52,3 тыс. грн (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены. В течение 19 декабря была совершено растаможка 827 автомобилей", - говорится в сообщении.

25 ноября вступил в силу " закон о евробляхах" по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, а также "пересичников"- жителей приграничных регионов, что законно пересекали государственную границу на непродолжительный период.

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