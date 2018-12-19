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четверг, 20 декабря 2018 07:25

Как правильно мыть автомобиль зимой

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Как правильно мыть автомобиль зимой
Авто стоит мыть внутри дня. Фото: korusna.info

Песок, химические соединения и соль, которыми посыпают дороги пагубно влияют кузов, покрышки. Поэтому зимой стоит мыть автомобиль хотя бы раз в месяц. Впрочем, не следует это делать самостоятельно.

Горячая вода может вызвать трещины на окнах и зеркалах. Холодная вода замерзнет на кузове. Если все делать правильно, то даже в холодный сезон машина будет выглядеть чистой и ухоженной, пишет mmr.net.ua.

Лучше всего мыть автомобиль в середине дня. Если после мытья оставить машину на морозе, то в салоне может собраться конденсат. Салон станет сырым и холодным. Кроме того, лобовое стекло будет запотевать.

Специалисты дают несколько советов, как правильно мыть авто зимой.

1. В холодное время года авто лучше мыть на специальных мойках. Там воду подают под давлением, для мытья используют специальные средства. Если мыть машину самостоятельно, можно поцарапать кузов замерзшим грязью и песком. Кроме того, вода мгновенно замерзать на кузове.

2. Оптимальная температура воды для мытья автомобиля зимой - 30-40 градусов. Благодаря этому кузов не обледенеет и не потрескаются окна или зеркала. Горячая вода также может повредить лаковое покрытие на машине. Перед мытьем следует также прогреть автомобиль. Из-за разницы температур теплой воды и холодного салона на окнах появится конденсат.

3. Обязательное процедура после зимней мойки - сушка автомобиля. Особое внимание следует уделить порогам, зеркалам и номерным табличкам. Машину могут протереть вручную - с помощью искусственной замши. На мойках также используют специальные устройства. Они обдувают автомобиль со всех сторон потоком воздуха со скоростью 200 км / ч.

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4. Чистить нужно и салон авто. Нужно особое внимание уделить местам под ковриками, ведь там накапливается больше грязи и влаги. Зимой лучше использовать резиновые коврики. Их легче мыть и сушить. Стоит также регулярно прогревать салон, чтобы влага не скапливалась внутри.

5. Нужно заботиться о замках, петли, уплотнителях и резиновых элементах. Их следует обработать водоотталкивающим маслом. Это убережет автомобиль от проникновения воды и обледенения.

Управлять автомобилем на льду и заснеженной дороге нужно как можно плавнее. Это касается обращения с педалями, вращения рулевого колеса и работы с коробкой передач. Согласно статистике полиции, многие водители, которые не подготовили свое транспортное средство к новым условиям эксплуатации и халатно относятся к вождению зимой, часто становятся участниками ДТП.

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