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среда, 22 мая 2019 16:18

Гибрид Audi Q5 представили официально

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Гибрид Audi Q5 представили официально
Гибрид Audi Q5 представили официально. Фото: carpixel.net

Audi официально представила гибридное Q5. Обозначения новой модели - Audi Q5 55 TFSIe Quattro.

Она оказалась мощнее спортивной SQ5 и способна проехать до 45 км без бензина.

Плагин-гибрид Q5 использует 2-литровый турбомотор и электродвигатель. Вместе они способны выдать около 370 лошадиных сил мощности и 500 ньютонметров крутящего момента.

Силовая установка обеспечивает кроссоверу ускорения от нуля до 100 км/ч. за 5,3 с. и максимальную скорость 240 км/ч. Машина оснащена дополнительной батареей, расположенной под полом транспортного средства. Резервный аккумулятор имеет емкость в 14,1 кВт/ч. Такой функциональный модуль обеспечивает до 45 км хода на "электричестве".

По показателям мощности, новинка на 13 "лошадок" сильнее за Audi SQ5, который оборудован 3-литровым V6-турбодвигателем.

"Зарядка от обычной сети 220 вольт длится около 6 часов, от 400-вольтного источника - всего 2,5 часа", - сообщили представители Audi.

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В плагин-гибриде предусмотрено 3 режима вождения. После запуска автомобиль включает режим электрокара. Когда водитель выжимает педаль газа до определенной точки, машина переходит на бензин. Гибридный режим активируется, когда водитель прокладывает маршрут во встроенном навигаторе или вручную.

В Германии новый гибридный Audi Q5 2019 оценили в 60 тыс. 450 евро. Это минимальная стоимость модели. При оснащении дополнительными опциями машина соответствует дорогим комплектациям негибридных Q5, сообщил 24tv.ua.

Принцип работы плагин-гибридных автомобилей, как и в традиционных гибридов, заключается в совместной работе электрического и бензинового силовых агрегатов. Разница в том, что главную роль в плагин-гибрида играет электродвигатель. Именно он приводит автомобиль в движение. Двигатель внутреннего сгорания включается при сильном нажатии на педаль газа и резком увеличении скорости, даже если емкости аккумулятора вполне хватает, чтобы продолжать движение.

Благодаря такой схеме работы плагин-гибриды имеют неплохой запас хода, минимальные показатели расхода топлива и являются, возможно, самыми экологичными среди автомобилей с ДВС.

Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz.

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