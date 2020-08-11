Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco

Как едет Ford Bronco Фото: Auto News

После презентации нового Ford Bronco представители производителя решили публично испытать новинку на бездорожье. На прошлой неделе отправились в пригород города Моаб в штате Юта в США.

Местность вокруг этого населенного пункту скалистая и песчаная, имеет горные хребты с минимальными перепадами 15-20 сантиметров. Однако команда испытателей Ford отправилась на территорию выше средней сложности с резкими перепадами более полуметра между хребтами и заметными щелями.

В испытаниях приняли участие несколько внедорожников, как с короткой, так и с длинной базой. Серийные автомобили оснащены блокировками передних и задних дифференциалов, подвеской с увеличенным клиренсом и улучшенными амортизаторами, а также мощные 35-дюймовые внедорожные шины.

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Компания Ford официально представила рамный внедорожник со знакомым именем Bronco 14 июля. Модель шестого поколения появилась на свет через четверть века после прекращения производства пяти генерации и дебютировала сразу в двух кузовах - классическом трехдверном и новом для нее пятидверном.